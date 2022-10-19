Adulta mayor con fractura de hombro fue aceptada en el hospital Rebagliati tras denuncia pública

El hospital Rebagliati recibió a la adulta mayor que sufrió una fractura de hombro | Fuente: Rotafono
Deda Juana Chavez Ramírez ya se encuentra internada en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Su hermano Yobani Cchavez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para dar a conocer esta noticia positiva.
El señor había reportado que su hermana se fracturó el hombro mientras visitaba la vivienda de sus padres en la ciudad de Huaraz, región Áncash y fue trasladada al Hospital II Huaraz. Sin embargo, ahí no cuentan con un especialista en el campo respectivo y mandaron una referencia a Lima.
El problema fue que este pedido fue rechazado en cuatro ocasiones por el hospital Rebagliati, debido a que tenía otros casos con mayor urgencia. Por dicha razón, acudió al Rotafono para hacer un pedido de ayuda, ya que el estado de salud de Deda se complicaba conforme pasaban los días.
Después de cinco días hospitalizada en Huaraz, al ver que no tenían respuesta, decidieron llevarla por sus propios medios a Lima e ir a emergencias del hospital Rebagliati. Cabe mencionar que el Hospital II Huaraz ayudó con una ambulancia a que viaje a la capital.
Al promediar las 4.00 a. m. de hoy, miércoles 6 de agosto, la mujer de 69 años fue internada y sus familiares esperan que en los próximos días le programen la operación quirúrgica respectiva. Asimismo, mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono de RPP por difundir su caso.
"Agradezco a Radio Programas del Perú por de habernos apoyado en esta situación tan dura que ha sido con el caso de mi hermana", sostuvo el hermano de la paciente, quien solo venía siendo atendida con pastillas e inyecciones, pues en el hospital huaracino no tienen los especialistas requeridos.
