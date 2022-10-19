Adulta mayor con fractura de hombro fue aceptada en el hospital Rebagliati tras denuncia pública

Deda Juana Chavez Ramírez ya se encuentra internada en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Su hermano Yobani Cchavez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para dar a conocer esta noticia positiva.

El señor había reportado que su hermana se fracturó el hombro mientras visitaba la vivienda de sus padres en la ciudad de Huaraz, región Áncash y fue trasladada al Hospital II Huaraz. Sin embargo, ahí no cuentan con un especialista en el campo respectivo y mandaron una referencia a Lima.

El problema fue que este pedido fue rechazado en cuatro ocasiones por el hospital Rebagliati, debido a que tenía otros casos con mayor urgencia. Por dicha razón, acudió al Rotafono para hacer un pedido de ayuda, ya que el estado de salud de Deda se complicaba conforme pasaban los días.