Servicios públicos

Adulta mayor que sufrió atragantamiento es atendida en la UCI del Hospital Kaelin tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Hija de paciente agradeció que su reclamo haya sido escuchado por EsSalud.
| | Laura Urbina Saldaña

"Mi mami ya está recibiendo atención médica en el servicio de UCI", informó Lily Céspedes. | Fuente: Rotafono

Lily Céspedes informó que su madre de 87 años fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

Lily expresó su gratitud y confirmó que su madre, quien sufrió un atragantamiento el último miércoles, ya es atendida por los especialistas en la UCI, después de que denunciara un presunto trato discriminatorio en el establecimiento de salud.  

“Me llamaron del área de comunicaciones del Hospital Rebagliati de EsSalud para decirme que mi mami ya está recibiendo atención médica en el servicio de UCI. Agradezco al Rotafono de RPP por atender mi denuncia”, expresó Lily.

Explicó que la adulta mayor ingresó el miércoles a las 7 de la mañana por emergencia al Hospital Kaelin por un reflujo de alimentos que había ingresado al pulmón ocasionando falta de oxígeno.

En un primer momento, el personal de salud le dijo que la situación de su madre es grave y que tenían que trasladarla a UCI; sin embargo, el jefe de UCI rechazó su traslado, argumentando que la paciente no calificaba debido a su demencia y edad avanzada, y la internaron en la Unidad de Cuidados Intermedios, según afirmó Lily.

Lily Céspedes se encuentra aliviada y agradecida por la atención médica que recibe su madre en el Hospital Guillermo Kaelin, lo que implica una mejora en su situación de salud y espera una pronta recuperación.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Adulta mayor sufre atragantamiento Paciente en UCI Rotafono Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente EsSalud Villa María del Triunfo
