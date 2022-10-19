Adulta mayor que sufrió un derrame logra realizarse una tomografía en el Hospital Almenara

Zoila Paz se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su madre, María Matilde Sandoval Chapoñan, fue trasladada desde el Hospital de EsSalud II Ramón Castilla hacia el Hospital Guillermo Almenara, ubicado en La Victoria, para que le realizaran una tomografía luego de sufrir un derrame cerebral.

La mujer explicó que, después de que su caso sea difundido a través del Rotafono de RPP, autoridades de Susalud y EsSalud se encargaron que su madre sea trasladada en la madrugada del miércoles al Hospital Almenara, donde le llevaron a cabo la tomografía. Los especialistas indicaron que aún debía esperar su evolución, ya que una operación era muy riesgosa debido a su edad.

“Me ayudaron, trasladaron a mi mamá al Hospital Almenara, el médico la evaluó, le hicieron una tomografía y el cirujano indicó que no requiere operación por ser de alto riesgo. Luego la trasladaron de vuelta al Ramón Castilla para que continuara con el tratamiento. Los doctores dicen que deben seguir con el tratamiento para ver cómo evoluciona su cuerpo”, afirmó Zoila.

¿Por qué era tan importante el traslado de la adulta mayor?

Zoila Paz indicó que su madre sufrió este accidente cerebrovascular al mediodía del pasado domingo, donde la llevaron inmediatamente al área de emergencias del Hospital de EsSalud II Ramón Castilla.