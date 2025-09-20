menu
Adulto con hernia inguinal pide ayuda para ser operado en el Hospital María Auxiliadora

Rotafono de RPP | Javier La Rosa teme que su estado de salud se deteriore aún más, ya que actualmente presenta dificultades para movilizarse.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Javier fue por emergencia del Hospital Casimiro Ulloa sin embargo, le indicaron que el señor debía realizar el trámite de acuerdo a su lugar de residencia.

Javier Alfonso La Rosa Vargas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda con el fin de que se le acepte una referencia médica al Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud (Minsa), ya que padece de una hernia inguinal.

Días atrás, el hombre fue atendido en una clínica particular del distrito de Surco, debido a los fuertes dolores que presentaba cerca de la ingle. Tras realizarle algunos exámenes, se le diagnosticó una hernia inguinal que requiere una intervención quirúrgica urgente.

Posteriormente, acudió al área de emergencias del Hospital Casimiro Ulloa; sin embargo, allí le informaron que debía seguir el procedimiento correspondiente según su lugar de residencia. Le indicaron que el hospital más cercano para su atención sería el Hospital María Auxiliadora.

“El 18 de septiembre fui a la posta de Surco, donde una doctora me revisó y me dijo que era hernia inguinal derecha. Me dio una hoja de referencia para el Hospital María Auxiliadora”, declaró.

Javier La Rosa teme que su estado de salud se deteriore aún más, ya que actualmente presenta dificultades para movilizarse. Por ello, hace un llamado a las autoridades del Minsa para que puedan agilizar su referencia y permitirle acceder a la atención médica que necesita con urgencia.

Áncash: escolar con anemia requiere ser trasladado al INSN San Borja

EsSalud: piden ayuda para que adulta mayor reciba atención, pero indican que el especialista está en huelga

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital paciente Minsa SIS Rotafono Lima
San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

