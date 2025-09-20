Adulto con hernia inguinal pide ayuda para ser operado en el Hospital María Auxiliadora

Javier Alfonso La Rosa Vargas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda con el fin de que se le acepte una referencia médica al Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud (Minsa), ya que padece de una hernia inguinal.

Días atrás, el hombre fue atendido en una clínica particular del distrito de Surco, debido a los fuertes dolores que presentaba cerca de la ingle. Tras realizarle algunos exámenes, se le diagnosticó una hernia inguinal que requiere una intervención quirúrgica urgente.

Posteriormente, acudió al área de emergencias del Hospital Casimiro Ulloa; sin embargo, allí le informaron que debía seguir el procedimiento correspondiente según su lugar de residencia. Le indicaron que el hospital más cercano para su atención sería el Hospital María Auxiliadora.

“El 18 de septiembre fui a la posta de Surco, donde una doctora me revisó y me dijo que era hernia inguinal derecha. Me dio una hoja de referencia para el Hospital María Auxiliadora”, declaró.

Javier La Rosa teme que su estado de salud se deteriore aún más, ya que actualmente presenta dificultades para movilizarse. Por ello, hace un llamado a las autoridades del Minsa para que puedan agilizar su referencia y permitirle acceder a la atención médica que necesita con urgencia.