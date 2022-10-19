Adulto mayor con cáncer en el ojo logró obtener cita en el Hospital Sabogal

¿Por qué era tan importante que el señor reciba sus citas?



El adulto mayor fue atendido en una clínica local, por primera vez, en octubre del año pasado, donde aconsejaron a los familiares que Juan debía pasar por un oncólogo.

La familia optó por llevar al hombre al Hospital Sabogal y atenderlo bajo la especialidad de oftalmología, donde le diagnosticaron un tumor maligno en el ojo derecho.

El doctor le envió a realizarse diversas pruebas prequirúrgicas, que fueron culminadas en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, el adulto mayor necesitaba una última cita para que el oftalmólogo pueda leer los exámenes y dé la orden de operación.