Adulto mayor con cáncer en el ojo logró obtener cita en el Hospital Sabogal

El camino aún es largo para Juan quien pasará por una biopsia según cuenta su hijo, para que se pueda evaluar el tumor.
Jesús Ambrosio se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que su padre Juan Ambrosio pudo obtener una cita en la especialidad de oftalmología en el Hospital Alberto Sabogal, de EsSalud, en el Callao.
Al promediar las 9:30 a. m. del 24 de enero, Juan Ambrosio, de 79 años, fue citado y atendido por un oftalmólogo en el centro médico donde le indicaron que debía iniciar quimioterapias para que el tamaño del tumor pueda disminuir y puedan luego operarlo.
“Hoy mi papá pasó su cita, ya lo evaluaron, lo diagnosticaron y está en proceso de su tratamiento. Agradezco mucho a RPP por la ayuda que me han dado y por la eficacia que tienen para apoyarnos en este tipo de casos”, afirmó Jesús.
El camino aún es largo para Juan Ambrosio, quien pasará por una biopsia, según cuenta su hijo, para que se pueda evaluar el tumor maligno en el ojo derecho. Lo que le preocupa a su hijo es que aún necesitan unas gotas para iniciar el tratamiento de quimioterapias, y teme que los medicamentos no se encuentren en EsSalud.
El adulto mayor fue atendido en una clínica local, por primera vez, en octubre del año pasado, donde aconsejaron a los familiares que Juan debía pasar por un oncólogo.
La familia optó por llevar al hombre al Hospital Sabogal y atenderlo bajo la especialidad de oftalmología, donde le diagnosticaron un tumor maligno en el ojo derecho.
El doctor le envió a realizarse diversas pruebas prequirúrgicas, que fueron culminadas en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, el adulto mayor necesitaba una última cita para que el oftalmólogo pueda leer los exámenes y dé la orden de operación.
