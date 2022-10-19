menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Adulto mayor con cáncer en el ojo logró obtener cita en el Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Juan Ambrosio, de 79 años, fue citado y atendido por un oftalmólogo en el Hospital Sabogal, donde le indicaron que debía iniciar quimioterapias.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El camino aún es largo para Juan quien pasará por una biopsia según cuenta su hijo, para que se pueda evaluar el tumor.

El camino aún es largo para Juan quien pasará por una biopsia según cuenta su hijo, para que se pueda evaluar el tumor.

Jesús Ambrosio se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que su padre Juan Ambrosio pudo obtener una cita en la especialidad de oftalmología en el Hospital Alberto Sabogal, de EsSalud, en el Callao. 

Al promediar las 9:30 a. m. del 24 de enero, Juan Ambrosio, de 79 años, fue citado y atendido por un oftalmólogo en el centro médico donde le indicaron que debía iniciar quimioterapias para que el tamaño del tumor pueda disminuir y puedan luego operarlo. 

“Hoy mi papá pasó su cita, ya lo evaluaron, lo diagnosticaron y está en proceso de su tratamiento. Agradezco mucho a RPP por la ayuda que me han dado y por la eficacia que tienen para apoyarnos en este tipo de casos”, afirmó Jesús.

El camino aún es largo para Juan Ambrosio, quien pasará por una biopsia, según cuenta su hijo, para que se pueda evaluar el tumor maligno en el ojo derecho. Lo que le preocupa a su hijo es que aún necesitan unas gotas para iniciar el tratamiento de quimioterapias, y teme que los medicamentos no se encuentren en EsSalud.

Te recomendamos
Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH

¿Por qué era tan importante que el señor reciba sus citas?

El adulto mayor fue atendido en una clínica local, por primera vez, en octubre del año pasado, donde aconsejaron a los familiares que Juan debía pasar por un oncólogo.

La familia optó por llevar al hombre al Hospital Sabogal y atenderlo bajo la especialidad de oftalmología, donde le diagnosticaron un tumor maligno en el ojo derecho.

El doctor le envió a realizarse diversas pruebas prequirúrgicas, que fueron culminadas en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, el adulto mayor necesitaba una última cita para que el oftalmólogo pueda leer los exámenes y dé la orden de operación.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
EsSalud Rotafono paciente Hospital Sabogal
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

 San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

 Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot