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Adulto mayor con discapacidad física logró examen en el Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Raúl Antenor, de 83 años, de acudirá hoy al Hospital Alberto Sabogal para realizarse un procedimiento médico que consiste en la apertura de arterias bloqueadas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
María Candela contó que su padre Raul Antenor fue diagnosticado con insuficiencia arterial, en enero del presente año.

María Candela contó que su padre Raul Antenor fue diagnosticado con insuficiencia arterial, en enero del presente año.

María Candela se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que su padre, Raúl Antenor Candela Sánchez, diagnosticado con insuficiencia arterial, logró obtener la cita para realizarse un examen en el Hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao.

Raul Antenor acudirá este sábado al nosocomio de EsSalud para realizarse una angioplastia, a fin de examinar el estado de su pie derecho.

“Quiero agradecer al Rotafono, les informo que a mi papá ya le dieron una cama, ya fue ingresado al Sabogal, para el día de hoy, en el turno de la tarde, voy a esperar los resultados. Quiero agradecer al Rotafono de RPP por su ayuda”, afirmó María Candela. 

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María Candela contó que su padre fue diagnosticado con insuficiencia arterial, en enero del presente año, por lo que fue internado en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, y debido a una grave infección sufrió la amputación de parte de la pierna derecha.  

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