Adulto mayor con discapacidad física logró examen en el Hospital Sabogal

María Candela se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que su padre, Raúl Antenor Candela Sánchez, diagnosticado con insuficiencia arterial, logró obtener la cita para realizarse un examen en el Hospital Alberto Sabogal, ubicado en el Callao.

Raul Antenor acudirá este sábado al nosocomio de EsSalud para realizarse una angioplastia, a fin de examinar el estado de su pie derecho.

“Quiero agradecer al Rotafono, les informo que a mi papá ya le dieron una cama, ya fue ingresado al Sabogal, para el día de hoy, en el turno de la tarde, voy a esperar los resultados. Quiero agradecer al Rotafono de RPP por su ayuda”, afirmó María Candela.