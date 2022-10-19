Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

Después de haber hecho su pedido público a través de Rotafono, las autoridades EsSalud y Susalud se comunicaron con el paciente Juan Esdenco Rincón Cáceres para brindarle una cita.
Juan Esdenco Rincón Cáceres se comunicó con el Rotafono de RPP y se encuentra feliz luego de que las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati le brindarán una cita en oftalmología para que pueda iniciar con la solicitud de operación por cataras en la vista.
Después de haber hecho su pedido público a través de Rotafono, las autoridades de EsSalud y Susalud se comunicaron con él para brindarle una cita para este próximo 9 de febrero y pueda iniciar con el trámite de solicitud para que pueda operarse.
“Estoy infinitamente agradecido por su generosidad, por su iniciativa, ya me dieron mi cita para el nueve de febrero, en la especialidad de oftalmología. Ese día estaré asistiendo pero mi agradecimiento eterno a ustedes”, afirmó Juan Rincón.
En 2024, el señor de 76 años fue referido del Hospital de Villa El Salvador al Rebagliati con la intención de ser operado del ojo izquierdo. La programación para la intervención quirúrgica estaba dada para el mes de enero del 2025.
Pero el señor no pudo asistir aquella vez a su operación debido al fallecimiento de su madre.
Después de algunos días, Juan Esdenco Rincón acudió al hospital para que se le pueda reprogramar la operación; sin embargo, le brindaron otra cita en el mes de octubre.
“Cuando voy esa fecha, el doctor me dice ‘señor, tiene que hacer nuevamente todas las pruebas’, y tuve que aceptarlo. Pasé todos los análisis y recién a cardiología para el mes de diciembre e inmediatamente me fui a sacar una cita para que me programen una operación, pero me dicen que no hay cita”, refirió el paciente hace unos días.
