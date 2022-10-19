menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | El señor se atenderá este 3 de febrero en la especialidad de oftalmología, con el fin de iniciar su solicitud de operación por cataratas en el ojo derecho.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Después de emitido al pedido al aire, autoridades de salud se pusieron en contacto con el paciente.

Después de emitido al pedido al aire, autoridades de salud se pusieron en contacto con el paciente.

José Moncada se comunicó RPP, para informar que su tío, Teófilo Norabuena Villanueva (73), obtuvo una cita en la especialidad de oftalmología en el Hospital Edgardo Rebagliati, luego de ocho meses. Esto gracias a que expuso su caso a través de nuestro Rotafono.

Después de emitido su pedido al aire, las autoridades de salud se pusieron en contacto con el paciente, para indicarle que se le había programado una cita para el próximo 3 de febrero.

“Agradezco infinitamente a los amigos del Rotafono de RPP, que han hecho posible de que consigan la ayuda para una cita médica para el señor Teófilo, que sufre de una catarata complicada y le han conseguido una cita para 3 de febrero. (...) Estoy infinitamente agradecido por la gestión de todos ustedes para con un adulto mayor”, afirmó José Moncada.

Te recomendamos
Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

¿Por qué era tan importante conseguirle la cita al adulto mayor?

El 24 de mayo del año pasado, Teófilo fue operado de cataratas en el ojo izquierdo. Según José, luego de esa operación, el especialista le indicó al adulto mayor que debía sacar otra cita para poder iniciar con el trámite de operación de su otro ojo.

“Sí, mi tío Teófilo fue operado el 24 de mayo del año pasado y hasta ahora seguimos esperando cita para que le programen la operación del otro ojo (derecho). Ya se cumplirá un año en mayo y no nos llaman”, comentó en aquella ocasión José Moncada. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
EsSalud Hospital Rebagliati Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

 San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

San Martín de Porres: vecinos preocupados por piques ilegales en la concurrida avenida Canta Callao

 Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con cáncer en el ojo derecho pueda operarse en el Hospital Sabogal

 Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal

Lima: reportan desabastecimiento de ampollas para pacientes con cáncer terminal
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot