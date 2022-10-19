Adulto mayor obtuvo cita luego de ocho meses de espera en el Hospital Edgardo Rebagliati

Después de emitido al pedido al aire, autoridades de salud se pusieron en contacto con el paciente.
José Moncada se comunicó RPP, para informar que su tío, Teófilo Norabuena Villanueva (73), obtuvo una cita en la especialidad de oftalmología en el Hospital Edgardo Rebagliati, luego de ocho meses. Esto gracias a que expuso su caso a través de nuestro Rotafono.
Después de emitido su pedido al aire, las autoridades de salud se pusieron en contacto con el paciente, para indicarle que se le había programado una cita para el próximo 3 de febrero.
“Agradezco infinitamente a los amigos del Rotafono de RPP, que han hecho posible de que consigan la ayuda para una cita médica para el señor Teófilo, que sufre de una catarata complicada y le han conseguido una cita para 3 de febrero. (...) Estoy infinitamente agradecido por la gestión de todos ustedes para con un adulto mayor”, afirmó José Moncada.
El 24 de mayo del año pasado, Teófilo fue operado de cataratas en el ojo izquierdo. Según José, luego de esa operación, el especialista le indicó al adulto mayor que debía sacar otra cita para poder iniciar con el trámite de operación de su otro ojo.
“Sí, mi tío Teófilo fue operado el 24 de mayo del año pasado y hasta ahora seguimos esperando cita para que le programen la operación del otro ojo (derecho). Ya se cumplirá un año en mayo y no nos llaman”, comentó en aquella ocasión José Moncada.
