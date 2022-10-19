menu
Adulto mayor preocupado por no conseguir citas para lograr operación por cataratas en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | El señor de 76 años ya había sido programado para operación en una primera ocasión, el año pasado. Sin embargo, no pudo asistir aquel día debido a que su mamá falleció. El problema ahora es que el señor volvió a realizarse exámenes prequirúrgicos, pero aún no consigue cita para que le puedan dar una fecha exacta para su operación.
Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Esdenco pide ayuda para que las autoridades de salud puedan brindarle una cita cuanto antes.

Juan Esdenco Rincón Cáceres se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación debido a que no consigue citas para que pueda enviar su solicitud de operación por catarata en el ojo izquierdo, en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María.

En 2024, el señor, de 76 años, fue referido del Hospital de Villa El Salvador al Rebagliati con la intención de ser operado del ojo izquierdo. La programación para la intervención quirúrgica estaba dada para el mes de enero del 2025.

Pero el señor no pudo asistir aquella vez a su operación, debido al fallecimiento de su madre. Después de algunos días, Juan Esdenco Rincón acudió al hospital para que se le pueda reprogramar la operación; sin embargo, le brindaron otra cita en el mes de octubre.

“Cuando voy esa fecha, el doctor me dice ‘señor, tiene que hacer nuevamente todas las pruebas’, y tuve que aceptarlo. Pasé todos los análisis, y recién a cardiología para el mes de diciembre e, inmediatamente, me fui a sacar una cita para que me programen una operación, pero me dicen que no hay cita”, afirmó el paciente.

Juan Esdenco pide ayuda para que las autoridades de salud puedan brindarle una cita cuanto antes, debido a que teme que su enfermedad haya avanzado y ya tiene grandes dificultades para ver y poder transportarse.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
EsSalud Hospital Edgardo Rebagliati paciente Lima
