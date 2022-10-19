Adulto mayor preocupado por no conseguir citas para lograr operación por cataratas en el Hospital Rebagliati

Pero el señor no pudo asistir aquella vez a su operación, debido al fallecimiento de su madre. Después de algunos días, Juan Esdenco Rincón acudió al hospital para que se le pueda reprogramar la operación; sin embargo, le brindaron otra cita en el mes de octubre.

“Cuando voy esa fecha, el doctor me dice ‘señor, tiene que hacer nuevamente todas las pruebas’, y tuve que aceptarlo. Pasé todos los análisis, y recién a cardiología para el mes de diciembre e, inmediatamente, me fui a sacar una cita para que me programen una operación, pero me dicen que no hay cita”, afirmó el paciente.

Juan Esdenco pide ayuda para que las autoridades de salud puedan brindarle una cita cuanto antes, debido a que teme que su enfermedad haya avanzado y ya tiene grandes dificultades para ver y poder transportarse.