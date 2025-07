Adulto mayor que tiene cáncer pudo someterse a una tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

Antecedentes del paciente

“La doctora me controla todos los años la enfermedad con tomografías y análisis de sangre. He ido a sacarme la tomografía y la máquina está malograda. No solo yo, muchos pacientes”, había declarado el ciudadano.

Estos exámenes son esenciales para el señor Francisco, ya que el oncólogo los utiliza regularmente para evaluar su enfermedad. A pesar de que ya se hizo las pruebas, reitera que deben arreglar el tomógrafo que sigue malogrado y que se usa en casos que no son emergencias.