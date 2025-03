Adulto mayor solicita ayuda para que le realicen examen en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz

Alfredo Iparraguirre se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que no ha podido realizarse los exámenes de sangre debido a la falta de reactivos en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, ubicado en Lima.



Para los primeros días de marzo, el adulto mayor fue citado para llevar a cabo el examen pendiente, pero el procedimiento no se pudo realizar, ya que el hospital le informó que no contaban con los reactivos necesarios.