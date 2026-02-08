Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros con destino a Chiclayo quedaron varados más de dos horas

Los pasajeros del vuelo LA 2312 de Latam con destino a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque se encuentran varados en el avión desde hace más de dos horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situado en el Callao. Las personas se encuentran indignadas y molestas con la aerolínea e indican que no le han dado más información.

Cecilia Rodríguez La Rosa Pratt se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que los pasajeros abordaron al avión a la hora estimada, pero hicieron un cambio de última hora: otra tripulación los llevará.

La señora dijo que el capitán fue informado que deben esperar a la nueva tripulación y que no sabe a qué hora llegarán. Según contó la ciudadana, hay un vuelo programado para Curazao, pero esta tripulación se encuentra cansada; por lo que, ellos tomarán el vuelo a Chiclayo y otros al país caribeño.