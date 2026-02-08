menu
Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros con destino a Chiclayo quedaron varados más de dos horas

Rotafono de RPP | El vuelo a Chiclayo será reprogramado y los pasajeros arremeten contra la aerolínea por la falta de información y apoyo, ya que llevan varias horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
| | Victor Pacheco
El capitán del avión se bajó de la cabina para explicarles la situación a los pasajeros
El capitán del avión se bajó de la cabina para explicarles la situación a los pasajeros | Fuente: Rotafono

Los pasajeros del vuelo LA 2312 de Latam con destino a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque se encuentran varados en el avión desde hace más de dos horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situado en el Callao. Las personas se encuentran indignadas y molestas con la aerolínea e indican que no le han dado más información.

Cecilia Rodríguez La Rosa Pratt se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que los pasajeros abordaron al avión a la hora estimada, pero hicieron un cambio de última hora: otra tripulación los llevará.

La señora dijo que el capitán fue informado que deben esperar a la nueva tripulación y que no sabe a qué hora llegarán. Según contó la ciudadana, hay un vuelo programado para Curazao, pero esta tripulación se encuentra cansada; por lo que, ellos tomarán el vuelo a Chiclayo y otros al país caribeño.

Varias personas reclaman airadamente por no salir a la hora estimada
Varias personas reclaman airadamente por no salir a la hora estimada | Fuente: Rotafono

Pasajeros indignados tras suspensión del vuelo

El problema es que la nueva tripulación que abordará el vuelo a Curazao no llega y están a la espera desde las 2.15 p. m. Los pasajeros llevan varias horas en el aeropuerto y varios tienen actividades programadas; además, no les dan información sobre las medidas a tomar ni han recibido ayuda de diferentes tipos.

Por eso, la mujer hace esta denuncia pública contra la aerolínea por perjudicar bastante a los pasajeros y no darles soluciones o alternativas. A pesar de que se les dijo que tardaría poco tiempo, al final le dijeron que tendrán que desembarcar del avión para esperar a la nueva tripulación y el vuelo será reprogramado.

Sin embargo, los pasajeros están molestos y se niegan a bajarse hasta que les den una explicación. Muchos no han almorzado y ya se les ha alterado todo el itinerario que tenían para hoy, 8 de febrero. Por ello, exigen la presencia de personal de atención al cliente y denuncian a la empresa correspondiente.

Los pasajeros desembarcaron del avión y piden explicaciones
Los pasajeros desembarcaron del avión y piden explicaciones | Fuente: Rotafono

Llegaron a su destino dos horas después

La ciudadana comentó que finalmente partieron de Lima rumbo a Chiclayo a las 4.30 p. m.; es decir, poco más de dos horas después del horario programado. Aproximadamente a las 6.00 p. m. llegaron a la ciudad lambayecana. La señora mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono por difundir el reclamo de los pasajeros.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Aeropuerto Jorge Chávez Lima Chiclayo rotafono vuelo cancelado
