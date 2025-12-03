Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visas estudiantiles para estudiar en México

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), ubicada en la región de La Libertad se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo, debido a que fueron aceptados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para formar parte de un programa de intercambio estudiantil, pero tienen problemas para conseguir la visa.

Jimena Jahely Campos Centurión es una universitaria que estudia la carrera de Arqueología y cursa el sexto ciclo en aquella casa de estudios. Ella se comunicó con el Rotafono para dar a conocer que son once los alumnos que fueron aceptados en la universidad mexicana para el ciclo regular 2026.

La joven indicó que la tensa situación entre Perú y México ha hecho que los trámites se trunquen y no tienen idea de cómo gestionar la visa estudiantil que necesitan. La UNAM ya envió los documentos respectivos, solo falta esta certificación oficial del país.