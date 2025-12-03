Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo piden apoyo para obtener visas estudiantiles para estudiar en México

Estos son los documentos oficiales enviados por la Universidad Nacional Autónoma de México | Fuente: Rotafono
Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), ubicada en la región de La Libertad se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo, debido a que fueron aceptados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para formar parte de un programa de intercambio estudiantil, pero tienen problemas para conseguir la visa.
Jimena Jahely Campos Centurión es una universitaria que estudia la carrera de Arqueología y cursa el sexto ciclo en aquella casa de estudios. Ella se comunicó con el Rotafono para dar a conocer que son once los alumnos que fueron aceptados en la universidad mexicana para el ciclo regular 2026.
La joven indicó que la tensa situación entre Perú y México ha hecho que los trámites se trunquen y no tienen idea de cómo gestionar la visa estudiantil que necesitan. La UNAM ya envió los documentos respectivos, solo falta esta certificación oficial del país.
Jimena Campos relató que entre agosto y septiembre de este año postularon a un programa de intercambio académico de la UNAM y en noviembre fueron aceptados oficialmente. Ellos recibieron todos los documentos requeridos: la carta de aceptación de la universidad, las cartas emitidas por las facultades correspondientes y la carta de presentación dirigida a la embajada.
Estos documentos son indispensables para comenzar los trámites de visados y cuando intentaron realizarlos se dieron cuenta con que la embajada de México en Perú está cerrada temporalmente por la situación política entre ambos países; por lo que, no se puede continuar con el proceso regular para su obtención.
El papel enviado indica que el periodo de estancia de esta "convocatoria de Movilidad Estudiantil Internacional de Licenciatura en la UNAM, Primavera 2026" empieza el 3 de febrero del próximo año hasta el 12 de junio del mismo año. Además, son once los estudiantes anunciados y de múltiples carreras.
Los estudiantes deben de estar en Ciudad de México como fecha límite el próximo 25 de enero, ya que autoridades de la UNAM piden que lleguen dos semanas antes para completar los procesos administrativos de adaptación y registro académico. Al no contar con ninguna orientación ni forma de contactar con la embajada mexicana en el país exhortan a que las autoridades nacionales brinden apoyo inmediato.
"Solicitamos encarecidamente su apoyo para recibir una atención especial o al alternativa que nos permita gestionar la visa estudiantil en el tiempo necesario", manifestó la joven Jimena Campos. Además, resaltó que esta es una gran oportunidad para ellos y probablemente no tengan otra más adelante.
