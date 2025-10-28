menu
Amazonas: madre de familia pide ayuda para trasladar a su hijo recién nacido a un hospital en Lima

Rotafono de RPP | Los médicos determinaron que el niño tenía síndromes de distrés respiratorio y necesitan descartar cardiopatía congénita.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado 08 de octubre Edisa, natural de Bagua, dio a luz, por parto natural a su tercer hijo.

Edisa Correa Carrasco se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita que su hijo recién nacido quien se encuentra internado en el Hospital de Apoyo de Bagua y requiere ser trasladado con urgencia hasta un hospital de Lima.

El pasado 8 de octubre Edisa, natural de Bagua, dio a luz, por parto natural a su tercer hijo. Luego del parto, los doctores le indican a la madre de familia que el menor se encontraba delicado de salud y que necesitaba oxígeno para poder sobrevivir.

Los médicos determinaron que el niño tenía síndromes de distrés respiratorio y necesitan descartar cardiopatía congénita. 

Hace cuatro días, los especialistas del Hospital de Apoyo de Bagua creyeron conveniente realizar una referencia hacia algún hospital de Lima de mayor complejidad, sin embargo, hasta el presente día, la solicitud no logra ser aceptada.

“En Bagua no tenemos la especialidad de cirugía cardiovascular pediátrica (...) Le pido por favor que me ayude a difundir que mi niño necesita que lo acepten para que pueda recuperarse”, afirmó la madre de familia. 

La madre pide ayuda para poder trasladar a su menor de a penas 20 días de nacido pues necesita que un doctor de especialidad de cirugía cardiovascular pueda verlo cuanto antes.

