Amazonas: padres de familia piden mejorar infraestructura del colegio Alfonso Barrantes Lingan

El padre de familia Javier Castañeda Arévalo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda por la mejora de infraestructura de las aulas de secundaria del colegio público Alfonso Barrantes Lingan, ubicado en el centro poblado de Guadalupe, distrito de Camporredondo, en la provincia de Luya, región Amazonas. Un pedido que lo han realizado desde el 2018 y aún no ha sido resuelto.



El inicio de clases en el centro educativo estaba programado para el lunes 17 de marzo; sin embargo, los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos, un grupo de 180 alumnos, en señal de protesta, según indicaron.



“No se inició el año escolar porque la institución no está en buenas condiciones y se está cayendo (...) Hasta que el Gobierno Regional de Amazonas no lance a licitación de la construcción del nuevo colegio no vamos a enviar a nuestros hijos”, afirmó Javier Castañeda.