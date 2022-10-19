Amazonas: trasladan a un hospital de Bagua a niña víctima de violencia sexual

Una niña de seis años, víctima de violencia sexual, en la región Amazonas, fue trasladada vía aérea a un hospital de la ciudad de Bagua, para ser atendida por especialistas, luego de que dirigentes de la comunidad Awajún pidieran ayuda para la menor a través del Rotafono de RPP.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, “gracias a las coordinaciones intersectoriales, se confirmó el traslado en helicóptero de la niña víctima de violación sexual hacia un hospital de Bagua, donde recibirá atención médica especializada”.

Precisó que el Comando del Ejército en el Cenepa, en coordinación con el personal de salud, viene garantizando las condiciones de protección y seguridad durante todo el traslado.

Asimismo, el equipo psicosocial del Programa Nacional Warmi Ñan ya se encuentra en Bagua para brindar acompañamiento especializado a la niña y a su familia durante el proceso de atención.

El MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continuará articulando acciones con la jueza de Familia del distrito de Cenepa y el Poder Judicial para asegurar la protección integral de la niña y el acceso oportuno a la justicia.