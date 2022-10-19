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Amazonas: trasladan a un hospital de Bagua a niña víctima de violencia sexual

Rotafono de RPP | Dirigentes de la comunidad Awajún piden la captura del presunto agresor sexual, quien escapó tras amenazar a la menor en el distrito de El Cenepa, región Amazonas.
| | Laura Urbina Saldaña
Se confirmó el traslado en helicóptero de la niña víctima de violación sexual hacia un hospital de Bagua.

Se confirmó el traslado en helicóptero de la niña víctima de violación sexual hacia un hospital de Bagua. | Fuente: Cortesía.

Una niña de seis años, víctima de violencia sexual, en la región Amazonas, fue trasladada vía aérea a un hospital de la ciudad de Bagua, para ser atendida por especialistas, luego de que dirigentes de la comunidad Awajún pidieran ayuda para la menor a través del Rotafono de RPP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, “gracias a las coordinaciones intersectoriales, se confirmó el traslado en helicóptero de la niña víctima de violación sexual hacia un hospital de Bagua, donde recibirá atención médica especializada”.

Precisó que el Comando del Ejército en el Cenepa, en coordinación con el personal de salud, viene garantizando las condiciones de protección y seguridad durante todo el traslado.

Asimismo, el equipo psicosocial del Programa Nacional Warmi Ñan ya se encuentra en Bagua para brindar acompañamiento especializado a la niña y a su familia durante el proceso de atención.

El MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continuará articulando acciones con la jueza de Familia del distrito de Cenepa y el Poder Judicial para asegurar la protección integral de la niña y el acceso oportuno a la justicia. 

Dirigente piden ayuda para menor y captura de agresor sexual 

A través del Rotafono de RPP, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujer Awajún, comentó que se necesita la ayuda urgente para salvar la vida de una menor agredida presuntamente por su padrastro.

En tanto, el dirigente de El Cenepa, Euner Kajekui, denunció la crítica situación de salud de la víctima, quien sufre hemorragias severas y requiere un traslado aéreo urgente hacia un hospital especializado.

Ambos dirigentes solicitan la intervención inmediata de la Policía Nacional y la Fiscalía para capturar al presunto agresor sexual, quien escapó tras amenazar a la niña para que guardara silencio.

“Exigimos que la Policía Nacional del Perú ayude en la búsqueda del agresor, quien se encuentra prófugo. El sujeto escapó de la comunidad cuando la menor estaba declarando en el puesto de salud; él la había amenazado para que no dijera la verdad, pero ella manifestó todo al quedarse sola con el personal de salud”, sostuvo.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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