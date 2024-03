Áncash: adulto con tumores en la cabeza necesita ayuda para conseguir cama en el INEN

Paciente tuvo que volver a Chimbote

En un principio, le dijeron que no estaba mal, pero luego de tanta insistencia le desinflamaron el cerebro y le pusieron un suero por los vómitos. No obstante, no quisieron darle una cama y el estado de salud del ciudadano no mejoraba; todo lo contrario. Marilyn Ricaldi optó por sacar una cita ahí para el 22 de este mes en Medicina Oncológica.

Por esta razón, la familia decidió volver a Chimbote y esperar a que lo traten o ahí o manden una nueva referencia hacia otro hospital que sí pueda recibirlo. Al volver al Hospital La Caleta, no quisieron darle una cama; por lo que, le dieron un pequeño tratamiento y él tuvo que volver a su casa.

Sus hermanas piden ayuda de las autoridades de salud para que David Ricaldi López tenga una cama en el INEN o en cualquier hospital limeño o de otra región, donde puedan tratar el cáncer y demás enfermedades que padece. El tiempo es crucial en estos casos; por ello, su familia exige que no lo abandonen.