Áncash: bebé de tres meses necesita con urgencia una cama UCI en el INSN de San Borja

Oliver Gomero Ahumada es un bebé de tres meses de edad, con problemas en el corazón, que lucha por su vida en el Hospital La Caleta, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia Santa, región Áncash. El menor necesita una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, en Lima.

El hospital de Chimbote envió la referencia al INSN San Borja; sin embargo, la familia no ha recibido alguna respuesta positiva del hospital limeño; por eso, su abuela Santos Sabina Reyes Alayo viajó a la capital para pedir al área de emergencias que acepte a su nieto recién nacido. Asimismo, se comunicó con el Rotafono de RPP para contar el caso y solicitar apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud.

La abuela del bebé comentó que sus padres están con su nieto en el establecimiento médico chimbotano a la espera de que el INSN de San Borja o algún hospital de Lima acepte el documento de referencia. El menor ha sido diagnosticado con cardiopatía cianótica; es decir, posee varios defectos en el corazón que son congénitos.