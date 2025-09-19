menu
Áncash: bebé de tres meses necesita con urgencia una cama UCI en el INSN de San Borja

Rotafono de RPP | El recién nacido tiene problemas congénitos en el corazón y requiere que lo traten lo antes posible, pero para ello el INSN San Borja o un hospital de Lima debe aceptarlo.
| | Victor Pacheco
El menor necesita que lo atiendan urgentemente en un hospital especializado de Lima

El menor necesita que lo atiendan urgentemente en un hospital especializado de Lima | Fuente: Rotafono

Oliver Gomero Ahumada es un bebé de tres meses de edad, con problemas en el corazón, que lucha por su vida en el Hospital La Caleta, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia Santa, región Áncash. El menor necesita una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, en Lima.

El hospital de Chimbote envió la referencia al INSN San Borja; sin embargo, la familia no ha recibido alguna respuesta positiva del hospital limeño; por eso, su abuela Santos Sabina Reyes Alayo viajó a la capital para pedir al área de emergencias que acepte a su nieto recién nacido. Asimismo, se comunicó con el Rotafono de RPP para contar el caso y solicitar apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud.

La abuela del bebé comentó que sus padres están con su nieto en el establecimiento médico chimbotano a la espera de que el INSN de San Borja o algún hospital de Lima acepte el documento de referencia. El menor ha sido diagnosticado con cardiopatía cianótica; es decir, posee varios defectos en el corazón que son congénitos.

La abuela del menor ha viajado hasta Lima para solicitar apoyo inmediato del INSN San Borja

La abuela del menor ha viajado hasta Lima para solicitar apoyo inmediato del INSN San Borja | Fuente: Rotafono

Estado de salud del bebé es complicado

Al tener tres meses de edad, su salud es muy complicado y no tiene las defensas necesarias; por lo que, la familia hace este pedido público de ayuda para que alguien ofrezca una cama UCI. En el documento de referencia se indica que el bebé tiene drenaje venoso pulmonar obstruido total (ATVP obstructivo).

"Hemos venido para acá para que podamos así pedir con urgencia esa cama que mi bebé necesita", relató la señora Santos. Además, pidió agilizar los trámites para que su nieto pueda ser atendido por médicos especializados, ya que existe la posibilidad de que requiera un tratamiento quirúrgico.

"La interconsulta ya lo han hecho los doctores hace dos días y ellos aceptaron que el bebé ya lo traigan, pero nos dicen que no hay la cama", señaló la ciudadana. En ese sentido, añadió que la salud de su nieto se complica conforme pasan los días y ya ni siquiera come; por ello, necesita que lo traten con urgencia.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
INSN San Borja Bebé con mal congénito rotafono
