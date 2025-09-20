menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Áncash: escolar con anemia requiere ser trasladado al INSN San Borja

Rotafono de RPP | Desde el último viernes, el menor se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital La Caleta, con 2.5 de hemoglobina.
| | Redacción RPP
Desde el último viernes, el menor se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital La Caleta, con 2.5 de hemoglobina, por lo que su estado de salud es crítico.

Desde el último viernes, el menor se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital La Caleta, con 2.5 de hemoglobina, por lo que su estado de salud es crítico.

Un escolar de 17 años, diagnosticado con anemia hemolítica autoinmune, necesita ser trasladado con urgencia del Hospital La Caleta de Chimbote, en la región de Áncash, al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima. Así lo expresó Norma Contreras, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que puedan salvar la vida de su hijo.

Te recomendamos
EsSalud: piden ayuda para que adulta mayor reciba atención, pero indican que el especialista está en huelga

EsSalud: piden ayuda para que adulta mayor reciba atención, pero indican que el especialista está en huelga

 Rímac: familia pide ayuda para buscar a adulta mayor con demencia

Rímac: familia pide ayuda para buscar a adulta mayor con demencia

“Pido un apoyo para mi hijo Adrián Aparicio Contreras, por favor, para poderlo llevar a la ciudad de Lima, porque tiene anemia hemolítica autoinmune. Quiero que vean si hay camas en hospitales en Lima”, dijo Norma Contreras.

Desde el último viernes, el menor se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital La Caleta, con 2.5 de hemoglobina, por lo que su estado de salud es crítico.

La mujer detalló que su hijo fue operado hace unas semanas de la nariz, debido a constantes hemorragias, y desde entonces su hemoglobina ha bajado drásticamente.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
anemia paciente INSN San Borja Rotafono Áncash Hospital
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

 Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

 Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

 Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja

Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot