Áncash: escolar con anemia requiere ser trasladado al INSN San Borja

Desde el último viernes, el menor se encuentra internado en el área de Traumashock del Hospital La Caleta, con 2.5 de hemoglobina, por lo que su estado de salud es crítico.
Un escolar de 17 años, diagnosticado con anemia hemolítica autoinmune, necesita ser trasladado con urgencia del Hospital La Caleta de Chimbote, en la región de Áncash, al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima. Así lo expresó Norma Contreras, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que puedan salvar la vida de su hijo.
“Pido un apoyo para mi hijo Adrián Aparicio Contreras, por favor, para poderlo llevar a la ciudad de Lima, porque tiene anemia hemolítica autoinmune. Quiero que vean si hay camas en hospitales en Lima”, dijo Norma Contreras.
La mujer detalló que su hijo fue operado hace unas semanas de la nariz, debido a constantes hemorragias, y desde entonces su hemoglobina ha bajado drásticamente.
