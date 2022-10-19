Áncash: escolares no pueden usar nuevo colegio en Sihuas ante la falta de agua y luz

La obra, valorizada en seis millones de soles, es financiada por el Gobierno Regional de Áncash. Los trabajos comenzaron en el 2024, pero actualmente la infraestructura ya presenta rajaduras.
A través del Rotafono de RPP, padres de familia denunciaron que los escolares no pueden usar las instalaciones del nuevo colegio N.° 84271, en el distrito de Acobamba, provincia de Sihuas, región de Áncash, debido a la falta de energía y agua potable.
Los alumnos del centro educativo continúan estudiando en una antigua infraestructura de adobe que presenta riesgo de colapso, mientras que la construcción de su nueva escuela permanece inconclusa con un avance del 80 %, según dijo el poblador Ulises Benigno.
Yaqueli Mata también dijo que su hija de primer grado de primaria sigue acudiendo a la escuela antigua de adobe porque en el nuevo centro educativo no hay acceso a los servicios higiénicos, ya que una bomba de agua no funciona y no hay sillas ni mesas.
“Ahí no hay luz ni agua, los que han venido a trabajar no lo han hecho como es. No podemos salirnos del nuevo colegio porque no hay servicios higiénicos, la bomba no funciona”, declaró.
Este centro de estudios queda a 300 metros de la nueva estructura y alberga a 25 niños de inicial y primaria. Algunos padres de familia hablaron con el alcalde Rogelio Cortes, quien se ha comprometido a culminar la obra, pero no ha indicado una fecha exacta, de acuerdo con el testimonio de los padres.
Los padres hacen un llamado a las autoridades del Gobierno Regional de Áncash, del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República para que fiscalicen la obra. Ellos temen que las instalaciones de la antigua del colegio colapsen en cualquier momento.
La obra fue financiada por el Gobierno Regional de Áncash por un presupuesto superior de seis millones de soles. La Municipalidad Distrital de Acobamba ejecutó la obra a través de una licitación otorgada al consorcio Huanza en el 2023, pero ya presenta rajaduras y no concluyen los trabajos de reforzamiento de los techos, según indicaron los denunciantes.
A través del Facebook de la UGEL Sihuas, se informó en diciembre del 2025, que la I.E. N.° 84271 cuenta con una nueva infraestructura, pensada para ofrecer mejores condiciones de estudio a los niños de los niveles inicial y primaria, pero hasta el momento no lo usan, según alertaron los padres de familia.
Tras la denuncia pública, el director de la UGEL de Sihuas, Nicolás Zambrano, afirmó que el área de Infraestructura ha realizado varias observaciones a la obra y él ha solicitado que la Municipalidad de Acobamba solucione el caso y culmine los trabajos complementarios.
Añadió que ha pedido de los alumnos estudien en las nuevas instalaciones, a pesar de las observaciones, ya que el colegio con 40 años de antigüedad representa un riesgo para los escolares.
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