Áncash: escolares no pueden usar nuevo colegio en Sihuas ante la falta de agua y luz

A través del Rotafono de RPP, padres de familia denunciaron que los escolares no pueden usar las instalaciones del nuevo colegio N.° 84271, en el distrito de Acobamba, provincia de Sihuas, región de Áncash, debido a la falta de energía y agua potable.

Los alumnos del centro educativo continúan estudiando en una antigua infraestructura de adobe que presenta riesgo de colapso, mientras que la construcción de su nueva escuela permanece inconclusa con un avance del 80 %, según dijo el poblador Ulises Benigno.

Yaqueli Mata también dijo que su hija de primer grado de primaria sigue acudiendo a la escuela antigua de adobe porque en el nuevo centro educativo no hay acceso a los servicios higiénicos, ya que una bomba de agua no funciona y no hay sillas ni mesas.

“Ahí no hay luz ni agua, los que han venido a trabajar no lo han hecho como es. No podemos salirnos del nuevo colegio porque no hay servicios higiénicos, la bomba no funciona”, declaró.

Este centro de estudios queda a 300 metros de la nueva estructura y alberga a 25 niños de inicial y primaria. Algunos padres de familia hablaron con el alcalde Rogelio Cortes, quien se ha comprometido a culminar la obra, pero no ha indicado una fecha exacta, de acuerdo con el testimonio de los padres.