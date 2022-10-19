Áncash: joven pide traslado a Lima de su hermana adolescente que está en UCI tras sufrir accidente vehicular

Violeta Eguizabal Ramírez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir el traslado para su hermana, Valeria Darlyn Eguizabal Ramírez, quien está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Chancay, a la espera de una cama en un nosocomio de Lima con especialidad de Emergencia Pediátrica y Neurología; luego de resultar gravemente herida en un accidente vehicular en Áncash.

“Necesitamos que un hospital en Lima la admita (a su hermana), para que pueda ser tratada, un hospital que tenga Emergencia Pediátrica y Neurología. Del Hospital de Chancay, enviaron la referencia, pero aún ningún hospital la acepta”, afirmó Violeta.

La joven contó que el pasado sábado, 25 de julio, varios de sus familiares -entre ellos sus tíos, dos hermanas menores y su madre- sufrieron un violento accidente, cuando el miniván en el que viajaban se volcó durante un trayecto desde Áncash hasta Lima.

En el accidente, Violeta perdió a tres familiares, entre ellos a su hermana menor; mientras que otra de sus hermanas y su madre se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado.