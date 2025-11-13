Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año una resonancia magnética en el Hospital III Chimbote

Pedro Salinas Capa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un año espera un examen de resonancia magnética en el Hospital III Chimbote, de EsSalud, en Áncash.



El hombre de 56 años afirma que desde hace más de un año viene esperando por este examen de resonancia magnética en las rodilla derecha con contraste; sin embargo, cada vez que acude al lugar le indican que aún no han hecho convenio con clínicas.



Pedro Salinas revela que ya tiene dificultad para desplazarse y subir y bajar de escaleras. Asimismo, señala que él ya fue operado en el 2017 de los meniscos por eso teme que su diagnóstico empeore.

