Servicios públicos

Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año una resonancia magnética en el Hospital III Chimbote

Rotafono de RPP | Pedro Salinas Capa señala que él ya fue operado en el 2017 de los meniscos por eso teme que su diagnóstico empeore.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pedro indicó que a él lo operaron sin haberse hecho una resonancia magnética, sin embargo, no mejoró.

Pedro Salinas Capa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un año espera un examen de resonancia magnética en el Hospital III Chimbote, de EsSalud, en Áncash.

El hombre de 56 años afirma que desde hace más de un año viene esperando por este examen de resonancia magnética en las rodilla derecha con contraste; sin embargo, cada vez que acude al lugar le indican que aún no han hecho convenio con clínicas.

Pedro Salinas revela que ya tiene dificultad para desplazarse y subir y bajar de escaleras. Asimismo, señala que él ya fue operado en el 2017 de los meniscos por eso teme que su diagnóstico empeore. 

Pedro indicó que a él lo operaron sin haberse hecho una resonancia magnética, sin embargo, no mejoró. Para el 2018 lo volvieron a operar y ahora teme que con estas nuevas molestias empeore su salud.

“Hago de conocimiento que en mi último tratamiento, la doctora me recomendó que me hiciera mi tratamiento particular y me dio una receta, el nombre de una ampolla de 1900 soles y no tengo la posibilidad de comprar”, refirió el señor.

Pedro Salinas espera que las autoridades de EsSalud puedan brindarle cuanto antes una cita sobre resonancia magnética en el Hospital III Chimbote.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
EsSalud resonancia Rotafono Áncash
