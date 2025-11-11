menu
Áncash: piden ayuda para operar a niña con tumor cerebral

Rotafono de RPP | La pequeña Martina, de seis años, necesita ser operada con urgencia porque el quiste puede dejarla ciega, informó su madre Stefany Polo, desde el distrito de Nuevo Chimbote.
| | Laura Urbina Saldaña
Familia pide ayuda para concretar operación de niña, diagnosticada con un tumor en el cerebro.

Familia pide ayuda para concretar operación de niña, diagnosticada con un tumor en el cerebro. | Fuente: Rotafono

Stefany Polo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de las autoridades y empresarios para concretar la operación de su hija Martina, una niña chimbotana de seis años, diagnosticada con un tumor cerebral, a fin de evitar la ceguera.  

Desde el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, Stefany explicó que en diciembre del año pasado extirparon un tumor cerebral a su pequeña en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima. 

Sin embargo, los médicos confirmaron que el tumor persiste cerca de sus nervios ópticos y puede lastimar su visión, por lo que se requiere una segunda operación compleja con urgencia. 

Del Hospital Almenara la han referido al Hospital Edgardo Rebagliati para que le practiquen una radiocirugía; pero la familia ha optado que se haga la intervención privada ante la falta de especialistas, según dijo la madre de familia. 

“Este año se le hizo dos resonancias en el mes de abril y en el mes de octubre, el cual mi hijita salió con un quiste policeptado, el cual indicaba que el tumor es recurrente y pues necesita ser operada con urgencia, porque este tumor está muy cerca de sus nervios ópticos y puede lastimar su visión”, declaró.

Stefany Polo comentó que la operación en una clínica limeña se valoriza en más de 60 mil soles, es por ello que la familia organizará este viernes una pollada para recaudar los fondos económicos.

“Recurro a toda la gente para pedir y solicitar su apoyo, su solidaridad, su generosidad para poder llegar a la meta. La vamos a operar en una clínica en Lima con un especialista, ya que sería su segunda intervención quirúrgica con cráneo abierto. No queremos que pierda su visión”, expresó. 

Actualmente, la visión izquierda de la menor ha disminuido y tiene problemas hormonales. Martina es una niña risueña, inteligente, valiente y muy optimista, por lo que toda ayuda será importante para la familia. Cualquier apoyo puede comunicarse con Stefany Polo al siguiente número telefónico 954 931 829

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

