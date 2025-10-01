menu
Áncash: piden cita en el Incor para atender afección congénita al corazón de menor

Rotafono de RPP | Familia de adolescente de 16 años, natural de Huaraz, pide ayuda a EsSalud, a fin de que su hijo acceda a un examen de electrofisiología.
| | Laura Urbina Saldaña
El menor, natural de Huaraz, fue diagnosticado con el síndrome de Wolff Parkinson White, y necesita ser atendido en el Incor.

| Fuente: Rotafono

Maribel Mejía Palacios se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud, en Lima, le brinde una cita médica a su hijo de 16 años, quien padece del síndrome de Wolff Parkinson White, una afección congénita que genera problemas eléctricos en el corazón.  

Desde la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, Maribel Mejía solicitó una consulta para que le practiquen a su hijo un examen de electrofisiología, a fin de que pueda recibir el tratamiento y reciba la atención especializada para prolongar su vida.

La madre de familia contó que en julio de este año, su hijo fue diagnosticado con el síndrome de Wolff Parkinson White en el Hospital de EsSalud de Huaraz, el mismo que fue confirmado en el Incor de Lima. 

Tras conocerse el diagnóstico del menor, los especialistas le ordenaron varios exámenes, pero en Admisión del Incor le explicaron que no había programación en julio para dichos estudios y que debían escribir un mensaje la primera semana de agosto, pero al comunicarse en la fecha indicada le dijeron que tampoco hay citas y que debe volver a escribir la segunda semana del mes de octubre.  

La familia se encuentra desesperada porque no pueden acceder a una cita, además temen que la salud del menor se agrave, ya que presenta arritmias cuando camina de manera exagerada y hasta cuando descansa.

“Lo que necesitamos ahorita es una cita para un control de electrofisiología. Es bien triste vivir con la angustia de que en cualquier momento se nos puede ir porque las arritmias las presenta hasta cuando descansa. Ayúdenos, por favor, se trata de un adolescente que tiene muchas ilusiones como cualquier otro joven”, clamó la señora Maribel.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Piden cita en el INCOR
