Áncash: pobladores del sector Quirimpa en Huaraz piden construcción de trocha carrozable [VIDEO]

No hay centro de salud ni accesos a Quirimpa

El señor Edwin compartió un video en el cual se ve a varios hombres cargando a una mujer en una especie de camilla hacia la posta del Forteleza, que queda en el centro poblado de Chacchan. La señora se hizo una cesárea hace dos meses y en los últimos días le vino un dolor en el estómago.

Al no haber un médico en este caserío de Quirimpa, los pobladores deben atenderse en otro lado. Sin embargo, como no hay un camino asfaltado o una trocha, no pueden entrar ni salir los carros. El incidente con dicha ciudadana ocurrió este último jueves y debían atenderla especialistas.

Por dicha razón, su destino continuaría por la ciudad de Casma, donde haya los médicos necesarios. El problema es que este hecho no es aislado; todo lo contrario, cada vez que hay una emergencia en este pueblo, deben hacer el mismo proceso. Pero, esto cambiaría si hubiera una carretera, ya que algún vecino podría comprarse un carro o las ambulancias podría entrar.