Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Aynor Vidal Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que desde hace dos meses están a la espera de que se despeje la carretera y se dé el pase vehicular por el derrumbe de rocas y piedras ocurrido tras las fuertes lluvias en la carretera Interoceánica, en el límite de las provincias de Huacaybamba, en Huánuco; y Huari, en la región de Áncash.

Aynor comentó que hace una semana llegó a la zona una máquina que hizo un paso peatonal, pero -aclaró- fue netamente costeado por pobladores y conductores.

Posteriormente, una máquina de Provías llegó a la zona para facilitar el paso peatonal; sin embargo, aún no hay acceso vehicular, por lo que cosechas como papaya y papas no se puedan trasladar.

“Ha ido una maquinaria, pero todavía está inaccesible. Hay pase peatonal previsional con mucho riesgo, todavía no interviene Provías con maquinarias pesadas”, afirmó.

Aynor hace un llamado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que puedan acelerar la llegada de maquinarias especializadas y así despejar la vía para el pase vehicular.