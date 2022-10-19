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Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Rotafono de RPP | Según el poblador, la próxima cosecha es de choclo y temen que todos los productos se malogren a causa de la carretera inhabilitada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aynor hace un llamado a Provias de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones , para que puedan acelerar con la llegada de maquinarias especializadas.
Aynor hace un llamado a Provias de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones , para que puedan acelerar con la llegada de maquinarias especializadas.

Aynor Vidal Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que desde hace dos meses están a la espera de que se despeje la carretera y se dé el pase vehicular por el derrumbe de rocas y piedras ocurrido tras las fuertes lluvias en la carretera Interoceánica, en el límite de las provincias de Huacaybamba, en Huánuco; y Huari, en la región de Áncash.

Aynor comentó que hace una semana llegó a la zona una máquina que hizo un paso peatonal, pero -aclaró- fue netamente costeado por pobladores y conductores.

Posteriormente, una máquina de Provías llegó a la zona para facilitar el paso peatonal; sin embargo, aún no hay acceso vehicular, por lo que cosechas como papaya y papas no se puedan trasladar.

“Ha ido una maquinaria, pero todavía está inaccesible. Hay pase peatonal previsional con mucho riesgo, todavía no interviene Provías con maquinarias pesadas”, afirmó.

Aynor hace un llamado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que puedan acelerar la llegada de maquinarias especializadas y así despejar la vía para el pase vehicular. 

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¿Cuánto ocurrió el derrumbe de piedras y tierra?

Aynor García Leon se comunicó con el Rotafono de RPP el pasado 21 de abril, para reportar un derrumbe de rocas y piedras tras las fuertes lluvias en la carretera Interoceánica. 

El poblador precisó que, tras las fuertes lluvias de los últimos días de febrero, en el valle Fortaleza se produjo un deslizamiento de tierra y rocas.

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