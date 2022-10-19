Áncash: pobladores exigen construcción del puente Rapay que colapsó en marzo del 2025 [VIDEO]

El puente Rapay colapsó el pasado marzo de 2025 debido al huaico provocado tras la activación de quebradas y dejó aislado al distrito de San Cristóbal de Raján, ubicado en la provincia de Ocros, región Áncash. Juan Hernán Fabián Justino se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que aún no se construye una nueva estructura.

El poblador denunció que colocaron un acceso provisional un mes después de la caída de este puente que une la carretera Pativilca – Cajatambo. Ha pasado casi un año y siguen con la misma estructura y actualmente es temporada de lluvias; por lo que, exigen la construcción del puente con material noble.

En esta época del año suelen activarse las quebradas por intensas lluvias en distintas regiones del país. En el caso del puente Rapay es una estructura que se usa mucho entre los ciudadanos de las zonas aledañas y los conductores, pues se van a diferentes ciudades.