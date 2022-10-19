Áncash: pobladores exigen construcción del puente Rapay que colapsó en marzo del 2025 [VIDEO]

El puente Rapay colapsó el pasado marzo de 2025 debido al huaico provocado tras la activación de quebradas y dejó aislado al distrito de San Cristóbal de Raján, ubicado en la provincia de Ocros, región Áncash. Juan Hernán Fabián Justino se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que aún no se construye una nueva estructura.
El poblador denunció que colocaron un acceso provisional un mes después de la caída de este puente que une la carretera Pativilca – Cajatambo. Ha pasado casi un año y siguen con la misma estructura y actualmente es temporada de lluvias; por lo que, exigen la construcción del puente con material noble.
En esta época del año suelen activarse las quebradas por intensas lluvias en distintas regiones del país. En el caso del puente Rapay es una estructura que se usa mucho entre los ciudadanos de las zonas aledañas y los conductores, pues se van a diferentes ciudades.
Por este puente pasan bastantes vehículos todos los días | Fuente: Rotafono
El señor contó que el caudal del río Pativilca; el cual está debajo del puente afectado, ha aumentado y esto puede hacer que el acceso temporal colocado sea arrasado como pasó el año anterior. “El puente colapsado cada vez más se va hundiendo. Necesitamos el apoyo de las autoridades competentes a fin de que el puente sea reparado”, declaró el señor Juan.
El ciudadano comentó que la gente se arriesga a pasar por este puente con su estructura provisional, ya que puede venirse abajo en cualquier momento y sufrir un accidente. Los vecinos exigen al Estado y autoridades responsables que arreglen de inmediato el puente y construyan uno con los mejores materiales posibles para soportar la fuerza de la naturaleza.
"Los ciudadanos siguen usándolo porque es la única vía de acceso a los distritos de Llipa, Rajan, Canis y aledaños", comentó el señor. Asimismo, dijo si el puente colapsa nuevamente dejaría totalmente incomunicados a varios pueblos del lugar; por ello, exigen a las autoridades competentes que velen por el bienestar de todos ahí.
Este puente colapsó en marzo del 2025 y dejó aislado al distrito de San Cristóbal de Raján | Fuente: Rotafono
