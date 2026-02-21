menu
Áncash: pobladores piden a autoridades despejar carretera tras deslizamiento de rocas y tierra por fuertes lluvias

Rotafono de RPP | Según una oyente de RPP, hubo una intensa lluvia en el valle Fortaleza y, en medio de la carretera, encontraron un deslizamiento de tierra y rocas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aynor García Leon hace un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona con la maquinaria necesaria.

Aynor García Leon se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar que limpien el kilómetro 98 de la carretera Pativilca-Huaraz, donde hubo deslizamiento de piedras y tierra.

Según la mujer, ayer, viernes, hubo una intensa lluvia en el valle Fortaleza y, en medio de la carretera, se produjo un deslizamiento de tierra y rocas.

Al no tener ayuda de ninguna autoridad, él y diversos conductores tuvieron que limpiar la zona, pero solo un tramo, para que transiten algunos carros.

“Esta es la pista de Pativilca a Huaraz, tramo km. 98, aproximadamente, en la zona de Cajacay a Mayorarca, que está dañada, presenta rocas y piedras en el recorrido. Ayer, a las 7:00 p.m. pasamos, pero limpiando nosotros mismos y ayuda de otros transportistas”, afirmó Aynor García. 

Aynor hizo un llamado a las autoridades, para que puedan acudir a la zona con la maquinaria necesaria y poder despejar la carretera.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

