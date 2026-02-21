Áncash: pobladores piden a autoridades despejar carretera tras deslizamiento de rocas y tierra por fuertes lluvias

Aynor García Leon hace un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona con la maquinaria necesaria.
Aynor García Leon se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar que limpien el kilómetro 98 de la carretera Pativilca-Huaraz, donde hubo deslizamiento de piedras y tierra.
Según la mujer, ayer, viernes, hubo una intensa lluvia en el valle Fortaleza y, en medio de la carretera, se produjo un deslizamiento de tierra y rocas.
Al no tener ayuda de ninguna autoridad, él y diversos conductores tuvieron que limpiar la zona, pero solo un tramo, para que transiten algunos carros.
“Esta es la pista de Pativilca a Huaraz, tramo km. 98, aproximadamente, en la zona de Cajacay a Mayorarca, que está dañada, presenta rocas y piedras en el recorrido. Ayer, a las 7:00 p.m. pasamos, pero limpiando nosotros mismos y ayuda de otros transportistas”, afirmó Aynor García.
Aynor hizo un llamado a las autoridades, para que puedan acudir a la zona con la maquinaria necesaria y poder despejar la carretera.
