Servicios públicos

Áncash: pobladores piden ayuda para reparar puente Rapay dañado desde hace un año

Rotafono de RPP | Keyla, pobladora de la zona, comenta que de caerse el puente, quedarían aisladas varias familias y no podrían llegar a los distritos Llipa, San Cristóbal de Rajan, Cajamarquilla y Canis.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La pobladora hace un llamado a las autoridades para que puedan tomar atención al caso y acudir a la zona para reparar el puente dañado.

La pobladora hace un llamado a las autoridades para que puedan tomar atención al caso y acudir a la zona para reparar el puente dañado.

Keyla de la Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se repare el puente Rapay dañado desde hace un año en la provincia de Ocros, en la región Áncash.

Keyla contó que desde febrero del año pasado, la estructura del puente Rapay se dañó debido a la activación de una quebrada que produjo un huaico en la zona.

“Cuando ocurrió el incidente, los pobladores, con ayuda de una máquina, retiraron el puente caído y lo colocaron nuevamente sobre la base de la antigua estructura, reforzándolo con piedras de gran tamaño”, afirmó Keyla de la Cruz.

Sin embargo, esta estructura está muy deteriorada y temen que la estructura pueda colapsar y ocasionar un daño mayor. Keyla cuenta que la mayoría de personas que utilizan el puente son fruticultores y trasladan alimentos y frutas.

“Si el puente vuelve a caer, muchas familias quedarían aisladas”, indicó.

Asimismo, sostuvo que este puente une Barranca a los distritos Llipa, San Cristóbal de Rajan, Cajamarquilla y Canis.

La pobladora hizo un llamado a las autoridades para que puedan tomar atención al caso y acudir a la zona para reparar el puente dañado. A su vez brindar un camino alterno. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

