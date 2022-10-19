Áncash: pobladores piden ayuda para reparar puente Rapay dañado desde hace un año

Sin embargo, esta estructura está muy deteriorada y temen que la estructura pueda colapsar y ocasionar un daño mayor. Keyla cuenta que la mayoría de personas que utilizan el puente son fruticultores y trasladan alimentos y frutas.

“Si el puente vuelve a caer, muchas familias quedarían aisladas”, indicó.



Asimismo, sostuvo que este puente une Barranca a los distritos Llipa, San Cristóbal de Rajan, Cajamarquilla y Canis.



La pobladora hizo un llamado a las autoridades para que puedan tomar atención al caso y acudir a la zona para reparar el puente dañado. A su vez brindar un camino alterno.