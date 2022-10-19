Áncash: pobladores reportan alimentos malogrados por corte de luz hace una semana

Kreshmer Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no tienen energía eléctrica hace una semana, en las viviendas del distrito de Paucas, provincia de Huari, en la región Áncash.



Según Kretschmer, desde el miércoles pasado los pobladores del distrito de Paucas no cuentan con el servicio eléctrico, que les brinda la empresa Hidrandina.

Los vecinos, en un inicio, pensaron que la luz volvería en cuestión de horas, pero eso no sucedió y los más afectados son los niños y adultos mayores porque la oscuridad en las viviendas hace difícil el tránsito.

