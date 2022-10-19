Áncash: pobladores reportan alimentos malogrados por corte de luz hace una semana

Kreshmer Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no tienen energía eléctrica hace una semana, en las viviendas del distrito de Paucas, provincia de Huari, en la región Áncash.
Según Kretschmer, desde el miércoles pasado los pobladores del distrito de Paucas no cuentan con el servicio eléctrico, que les brinda la empresa Hidrandina.
Los vecinos, en un inicio, pensaron que la luz volvería en cuestión de horas, pero eso no sucedió y los más afectados son los niños y adultos mayores porque la oscuridad en las viviendas hace difícil el tránsito.
Kreshmer Meza también indica que los alimentos que tenían sus padres, almacenados en la refrigeradora, se han malogrado por lo que afecta gravemente la economía de su familia y de las demás que viven en los alrededores.
La usuaria dijo que algunos comercios se han visto afectados, ya que los alimentos refrigerados se han descompuesto.
“Mi madre vende helados y todo se ha dañado con tantos días sin luz, ¿quién ayuda a pagar eso? Por favor, les pido que hagan un llamado a Osinergmin para que pueda intervenir y dar una solución”, afirmó Kreshmer.
La usuaria revela que el distrito de Paucas, no es el único afectado, pues habrían otros afectados como Uro y la provincia de Antonio Raimondi, en Áncash, y Huacaybamba, en la región de Huánuco.
Kreshmer hace un llamado al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que pueda supervisar la función y servicio que brinda Hidrandina porque, según la ciudadana, se trataron de comunicar con la compañía y no han recibido una solución.
“Por favor, les pido que hagan un llamado a Osinergmin para que pueda intervenir y dar una solución. Estamos cansados de llamar a la empresa Hidrandina y no nos dan ninguna respuesta, les pido a ustedes que nos ayuden mediante un llamado al ministro de Energía”, expresó.
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