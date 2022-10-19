Áncash: vecinos de Huarmey piden que se reanude obras de alcantarillado paralizadas hace ocho años

Los vecinos del centro poblado San Miguel, ubicado en el distrito de Malvas, provincia de Huarmey, en la región de Áncash se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para hacer una denuncia pública. Ellos no cuentan con el servicio de agua y reportaron que hay un proyecto de alcantarillado que está paralizado desde hace ocho años.

Cecilia Cuentas Figueroa es de las pobladoras de esta zona que está encargada de transmitir el mensaje de sus vecinos. Ella informó que la institución que lideraba este plan es el Gobierno Regional (Gore) de Áncash, pero que prácticamente los han dejado al abandono total.

El Gore quiso que la Municipalidad Provincial de Huarmey sea el nuevo ente encargado de culminar el proyecto, pero esta respondió que no contaba con el presupuesto para hacerlo. Al final, nadie se quiere hacer responsable y hacen un llamado público de ayuda para que se termine, pues no cuentan con el líquido elemento.