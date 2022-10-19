Áncash: vecinos de Huarmey piden que se reanude obras de alcantarillado paralizadas hace ocho años

Hay varios pozos abiertos con olores nausebundos en el centro poblado | Fuente: Rotafono
Los vecinos del centro poblado San Miguel, ubicado en el distrito de Malvas, provincia de Huarmey, en la región de Áncash se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para hacer una denuncia pública. Ellos no cuentan con el servicio de agua y reportaron que hay un proyecto de alcantarillado que está paralizado desde hace ocho años.
Cecilia Cuentas Figueroa es de las pobladoras de esta zona que está encargada de transmitir el mensaje de sus vecinos. Ella informó que la institución que lideraba este plan es el Gobierno Regional (Gore) de Áncash, pero que prácticamente los han dejado al abandono total.
El Gore quiso que la Municipalidad Provincial de Huarmey sea el nuevo ente encargado de culminar el proyecto, pero esta respondió que no contaba con el presupuesto para hacerlo. Al final, nadie se quiere hacer responsable y hacen un llamado público de ayuda para que se termine, pues no cuentan con el líquido elemento.
La población necesita agua potable para su vida diaria | Fuente: Rotafono
La señora Cuentas contó que el Gore inició las acciones hace años atrás, pero todo se detuvo debido a unas observaciones puntuales que hicieron. Sin embargo, fueron los propios habitantes de San Miguel quienes realizaron los arreglos correspondientes, con su propio dinero.
“Nuestro pozo de oxidación no tenía el plano topográfico, el cual la población haciendo actividad, haciendo polladas, los lo hemos pagado”, comentó la ciudadana. En ese sentido, señaló que aquellas correcciones debieron ser hechas por el Gobierno Regional de Áncash, pero ante la negativa decidieron hacerlas ellos mismos.
El problema es que a pesar de que tenían todo listo para reanudar los trabajos para el alcantarillado los del Gore no se pronunciaron ni hicieron más al respecto. Cecilia agregó que fueron a Huaraz para hacer el reclamo oficial y fueron atendidos por un representante, pero al final no les dieron ninguna solución.
En esta zona se deberían hacer las obras de alcantarillado | Fuente: Rotafono
La señora manifestó que la población ya no sabe a que entidad acudir, ya que nadie le hace caso. Mientras tanto, en San Miguel no tienen agua, hay tuberías rotas y pozos abierto con el agua drenando por todos lados, y un pozo de oxidación completamente abandonado. Todo ello implica un riesgo sanitario total y le brote de posibles enfermedades.
El Gore solamente ha dicho que "no hay ninguna solución al respecto”. La mujer ha hablado incluso con Defensoría del Pueblo para ver la situación del centro poblado donde vive y les ha entregado todos los documentos que revelan todo lo mencionado anteriormente. No obstante, no hay alguna solución inmediata o a mediano plazo; por ello, denuncian públicamente este hecho.
EL pozo de oxidación no tenía el plano topográfico, pero eso lo hicieron los mismos pobladores de San Miguel | Fuente: Rotafono
