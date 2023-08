Anciana con enfermedades múltiples pide ayuda para recibir tratamiento médico

Cecilia Rojas Martínez se comunicó con Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda y así conseguir ser tratada por el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), de Essalud, el cual da atención a adultos mayores de 80 años.

Cecilia Rojas, de 83 años, se encuentra bastante preocupada debido a las diversas reprogramaciones que el programa le ofreció, pues ninguna se pudo concretar. La anciana padece de diversas enfermedades como hipertensión, artrosis y necesita terapia física.

“Me siento cada vez muy mal, peor, me duele mucho, paro en silla de ruedas, también mis ojitos no me funcionan bien, no veo”, aseveró la señora Rojas.