Anciano espera desde hace más de un año pensión por discapacidad severa

Necesita la pensión

Las secuelas de la COVID-19 imposibilitaron al anciano a seguir trabajando. La familia espera que Víctor Salazar pueda recibir los 300 soles cada dos meses que ofrece el programa Contigo del MIDIS.

“Debido al COVID, quedó totalmente invalido. Él siempre para preguntando y yo le digo que ya he ido y que no me dicen nada. Esto lo desanima y los ánimos bajan. Solo espera tener una calidad de vida con lo poco que le pueden dar”, señaló Samuel al Rotafono de RPP Noticias.

Ante esta situación, la familia del adulto mayor de 70 años quien tiene una discapacidad severa pide a las autoridades del MIDIS que puedan inscribirlo. Ellos esperan que pase más tiempo y no logre percibir la pensión.

