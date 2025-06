Cuatro pescadores de la embarcación “Teodulo y Esther” desaparecieron tras salir de la playa Ancón

Carmen María Huanila Velasquez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano José Miguel Huanila, junto a otros tres tripulantes que estaban en la embarcación "Teodulo y Esther”, la cual salió el pasado 27 de abril de la playa Ancón.

La ciudadana indicó que ya son 37 días en altamar y que no sabe nada de su hermano José Miguel, quien salió con sus dos compañeros que se dedican a la pesca y el patrón de la embarcación, Jhonny Durand. Justamente, este último se habría comunicado con su esposa por última vez el jueves 22 de mayo y le indicó que estaban en la jurisdicción de Arequipa.

“Hablamos con el dueño y nos dice que ese barco no tenía radiobaliza o sea que si ellos estuvieran en una emergencia no tendrían cómo auxiliarse, entonces no se han comunicado por radio, quieren decir que las baterías están agotadas”, señaló Carmen María.