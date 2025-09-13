Ancón: vecino denuncia constantes aniegos en la urbanización San José

Armando Rondon se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia ante los constantes aniegos que se producen en la calle Áncash, en la urbanización San José, distrito limeño de Ancón.
Por lo menos tres veces al mes se registra este problema y los vecinos ya no saben qué hacer. El mal olor y la agua empozada resultan molestos para quienes necesitan transitar por los alrededores.
“Se llama a sedapal y no vienen; el desagüe se sale todos los días, pero para cobrar sí son puntuales. Esto puede originar una epidemia u otro tipo de enfermedad, al menos para los niños que juegan en el parque”, afirmó Armando Rondon.
El vecino espera que las autoridades de Sedapal puedan darle una solución definitiva al problema.
El Rotafono de RPP se comunicó con el equipo de Imagen y Comunicación de Sedapal e indicaron que iban a evaluar el caso que se suscita en la Urbanización San José.
Recordemos que no es la primera vez que los vecinos de algunas zonas de Ancón, se quejan por los constantes aniegos suscitados en la zona. El diciembre del año pasado, Luis Requena Chahua se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación ante los constantes aniegos de aguas servidas en la calle siete de la urbanización Cooperativa Virgen del Rosario en el distrito limeño de Ancón.
Asimismo, en junio del 2024, los vecinos de la cuadra seis de la calle Abtao, en Ancón revelaron estar cansados de los constantes aniegos que suceden en reiteradas ocasiones. Los residentes se comunicaron con el Rotafono de RPP, para expresar toda su molestia y brindar todos los detalles del caso en aquella ocasión.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.