Ancón: vecino denuncia constantes aniegos en la urbanización San José

Recordemos que no es la primera vez que los vecinos de algunas zonas de Ancón, se quejan por los constantes aniegos suscitados en la zona. El diciembre del año pasado, Luis Requena Chahua se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación ante los constantes aniegos de aguas servidas en la calle siete de la urbanización Cooperativa Virgen del Rosario en el distrito limeño de Ancón.



Asimismo, en junio del 2024, los vecinos de la cuadra seis de la calle Abtao, en Ancón revelaron estar cansados de los constantes aniegos que suceden en reiteradas ocasiones. Los residentes se comunicaron con el Rotafono de RPP, para expresar toda su molestia y brindar todos los detalles del caso en aquella ocasión.

