Vecinos de Ancón reportan constantes aniegos en la calle Abtao

Negocios afectados

La cuadra seis de la calle Abtao alberga diversos negocios, como restaurantes, los cuales se ven suavemente afectados, debido a que temen que sus clientes no deseen comer en sus locales por el insoportable olor que emanan de estas calles.



“Es insostenible todo esto, apesta toda la cuadra a desagüe, mire se está llenado terriblemente (...) ya no soportamos más, Sedapal no nos hace caso (…) nos vamos a enfermar, esta llenándose de moscos”, indicó una vecina.