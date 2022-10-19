Andahuaylas: piden traslado de bebé a hospital de Lima para descartar enfermedad al hígado

Una bebé de 38 días de nacida necesita ser referida con urgencia del Hospital Subregional de Andahuaylas a un establecimiento de salud de alta complejidad, en Lima, para recibir atención especializada debido a que tiene anemia, sífilis congénita y se sospecha que sufre atresia de las vías biliares, una enfermedad hepática rara y grave que obstruye los conductos biliares que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula.

A través el Rotafono de RPP, Lidiana Quispe pidió ayuda al Ministerio de Salud para que trasladen vía aérea a su nieta, quien nació prematura a las 34 semanas de gestación, de la región Apurímac al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima.

La señora Lidiana Quispe dijo que los médicos cancelaron la solicitud de referencia ante la falta de camas y al hecho que la bebé ya puede respirar por su propia cuenta, por lo que gestionaron una consulta externa para el 18 de junio al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, pero le explicaron que debe costear el pasaje aéreo y conseguirse una enfermera para que acompañe a la criatura.

Esta situación preocupa a la familia debido al estado crítico de la bebé, quien pesa 2 kilos y cuya madre es una menor de 17 años. Otro problema es que no cuentan con los recursos económicos para costear el viaje.

La abuela dijo que ante la sospecha de que su nieta padece atresia de las vías biliares, es probable que requiera un trasplante de hígado, por lo que necesitan que se descarte la enfermedad y se le brinde un tratamiento adecuado.