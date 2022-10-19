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Andahuaylas: piden traslado de bebé a hospital de Lima para descartar enfermedad al hígado

Rotafono de RPP | Desde la región Apurímac, Lidiana Quispe dijo que el 18 de junio la recién nacida tiene una consulta externa en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, pero su familia no puede costear el viaje.
| | Laura Urbina Saldaña
La bebé que nació prematura a las 34 semanas de gestación necesita ser trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima.
La bebé que nació prematura a las 34 semanas de gestación necesita ser trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima. | Fuente: Rotafono

Una bebé de 38 días de nacida necesita ser referida con urgencia del Hospital Subregional de Andahuaylas a un establecimiento de salud de alta complejidad, en Lima, para recibir atención especializada debido a que tiene anemia, sífilis congénita y se sospecha que sufre atresia de las vías biliares, una enfermedad hepática rara y grave que obstruye los conductos biliares que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula.

A través el Rotafono de RPP, Lidiana Quispe pidió ayuda al Ministerio de Salud para que  trasladen vía aérea a su nieta, quien nació prematura a las 34 semanas de gestación, de la región Apurímac al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima.

La señora Lidiana Quispe dijo que los médicos cancelaron la solicitud de referencia ante la falta de camas y al hecho que la bebé ya puede respirar por su propia cuenta, por lo que gestionaron una consulta externa para el 18 de junio al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, pero le explicaron que debe costear el pasaje aéreo y conseguirse una enfermera para que acompañe a la criatura.

Esta situación preocupa a la familia debido al estado crítico de la bebé, quien pesa 2 kilos y cuya madre es una menor de 17 años. Otro problema es que no cuentan con los recursos económicos para costear el viaje.

La abuela dijo que ante la sospecha de que su nieta padece atresia de las vías biliares, es probable que requiera un trasplante de hígado, por lo que necesitan que se descarte la enfermedad y se le brinde un tratamiento adecuado.

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Hacen pedido de ayuda al Minsa y al Ministerio de la Mujer 

Lidiana Quispe hace un llamado urgente a las autoridades de salud y al Ministerio de la Mujer para que intervengan, ya que en su provincia no cuentan con especialistas médicos ni equipos para salvar la vida de la pequeña.

“Nosotros somos de bajos recursos. Quisiéramos llegar al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer para que nos pueda apoyar. Yo soy madre soltera de cinco hijos. Por favor, le ruego que nos apoye con la salud de mi nietita para que se pueda salvar, porque aquí en el hospital nos dicen que inclusive si es esa patología necesitaremos un trasplante de hígado y para lo cual aquí en nuestra provincia no tenemos un hospital especializado ni una clínica, nada para que nos pueda diagnosticar y decir si evidentemente necesita un trasplante de hígado”, expresó Lidiana Quispe.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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