Apurímac: joven con 50% de su cuerpo quemado requiere ayuda para ser trasladado a un hospital de Lima

Este hospital de Abancay pertenece al Ministerio de Salud | Fuente: Hospital Abancay
Yens Zamalloa Pérez es un joven que tiene el 49% de su cuerpo quemado y su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a las autoridades de salud, ya que necesita ser trasladado a un hospital de Lima que cuente con la especialidad de Cirugía Plástica.
Su prima política Edy Arias Monzón contó que Yens se encuentra en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, ubicado en la ciudad de Abancay, en la región Apurímac. Él ingresó hoy, viernes 10 de octubre y necesita que lo atiendan en un hospital especializado y que tenga una unidad de quemados.
La señora contó que este hospital apurimeño no cuenta con los especialistas ni los aparatos requeridos para atender esta emergencia. Además, dijo que su primo lucha contra el tiempo y está sufriendo mucho porque urge que lo atiendan correctamente y solo le apaciguan las heridas.
Su hermana indicó que Yens requiere traslado urgente a Lima | Fuente: Rotafono
El joven de 22 años salió de su universidad al promediar el mediodía y regresó a su casa. Él se disponía a cocinar, pero el balón de gas explotó; por lo que, fue llevado inmediatamente al hospital más cercano. Ahí lo están tratando con algunos medicamentos, pero solicitan lo más rápido posible su traslado a un hospital de Lima con especialidad en Cirugía Plástica.
Según el informe médico, sufrió quemaduras de II grado que afecta la cabeza, abdomen, miembro inferior y superior, pero niega la pérdida de conciencia y no presenta dificultades para respirar, nauseas ni vómitos. Además, se lee que presenta la parte quemada de su cuerpo es de grado superficial y profunda.
La hermana Tanira Zamalloa comentó que los doctores enviaron la referencia a los hospitales de la capital limeña, pero ninguno tiene camas disponibles. Por dicha razón, hace esta denuncia pública, para que alguna autoridad del Ministerio de Salud haga la gestión respectiva y lo acepten.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono