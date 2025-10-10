Apurímac: joven con 50% de su cuerpo quemado requiere ayuda para ser trasladado a un hospital de Lima

Yens Zamalloa Pérez es un joven que tiene el 49% de su cuerpo quemado y su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a las autoridades de salud, ya que necesita ser trasladado a un hospital de Lima que cuente con la especialidad de Cirugía Plástica.

Su prima política Edy Arias Monzón contó que Yens se encuentra en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, ubicado en la ciudad de Abancay, en la región Apurímac. Él ingresó hoy, viernes 10 de octubre y necesita que lo atiendan en un hospital especializado y que tenga una unidad de quemados.

La señora contó que este hospital apurimeño no cuenta con los especialistas ni los aparatos requeridos para atender esta emergencia. Además, dijo que su primo lucha contra el tiempo y está sufriendo mucho porque urge que lo atiendan correctamente y solo le apaciguan las heridas.