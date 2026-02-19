Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita conseguir materiales para operación

Juan Carlos Juárez hace un llamado a las autoridades para que puedan brindarle los elementos médicos pues indica que él no tiene los medios suficientes para costear esos medicamentos.
Nilda Rojas Huaytará es una joven de 27 años quien días atrás fue trasladada desde Hospital Regional de Andahuaylas, en Apurímac, hasta el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) en Lima, debido a que sufrió un derrame cerebral; sin embargo, su lucha no termina pues aún necesita ser operada.
A través de Rotafono, Juan Carlos Juárez, pareja de la joven, contó que su enamorada tiene programada una operación para este sábado en la zona del cerebro. Sin embargo, se enfrentan al problema de que varios materiales que se necesitan para la intervención no se encuentran en el INCN.
Entre los materiales faltantes está el catéter carotida, que en farmacias particulares puede costar 2,600 soles. Otro elemento médico faltante es una microguía y otro catéter de tipo guía, todo ascendería a un monto de casi diez mil soles, suma que Juan no tiene y teme que su esposa no pueda ser operada.
Juan Carlos Juárez hace un llamado a las autoridades para que puedan brindarle los elementos médicos, pues indica que él no tiene los medios suficientes para costear esos elementos médicos. Además, indica que su esposa está afiliada al Seguro Integral de Salud, pero que por falta de estos materiales, teme que Nilda no pueda ser operada.
“Tiene (SIS), pero la receta no cubre. Dice no tiene adentro (los materiales). Tengo que buscar afuera y no tengo plata con que comprar, ayúdeme por favor”, dijo Juan Carlos Juárez.
