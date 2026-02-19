Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita conseguir materiales para operación

Entre los materiales faltantes está el catéter carotida, que en farmacias particulares puede costar 2,600 soles. Otro elemento médico faltante es una microguía y otro catéter de tipo guía, todo ascendería a un monto de casi diez mil soles, suma que Juan no tiene y teme que su esposa no pueda ser operada.



Juan Carlos Juárez hace un llamado a las autoridades para que puedan brindarle los elementos médicos, pues indica que él no tiene los medios suficientes para costear esos elementos médicos. Además, indica que su esposa está afiliada al Seguro Integral de Salud, pero que por falta de estos materiales, teme que Nilda no pueda ser operada.



“Tiene (SIS), pero la receta no cubre. Dice no tiene adentro (los materiales). Tengo que buscar afuera y no tengo plata con que comprar, ayúdeme por favor”, dijo Juan Carlos Juárez.