Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita ser trasladada al Hospital Regional de Cusco

Nilda Rojas Huaytará, de 27 años, diagnosticada con derrame cerebral, necesita ser referida del Hospital Regional de Andahuaylas al Hospital Regional de Cusco, a fin de estabilizarla y luego evacuarla a un establecimiento de salud de Lima, a fin de darle un tratamiento especializado.

Desde la región Apurímac, Juan Carlos Juárez se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado aéreo de su pareja, quien se encuentra en estado crítico en el Hospital Regional de Andahuaylas del Ministerio de Salud desde el último jueves.

Juan Carlos solicita que su esposa sea movilizada de manera aérea, ya que el traslado terrestre demorará al menos ocho horas de Andahuaylas a Cusco.

Comentó que el personal de salud del Hospital Regional de Andahuaylas ha enviado la referencia a varios establecimientos de la capital, pero estos no contestan, afirmó Juan Carlos Juárez.

Nilda Rojas Huaytará sufrió el accidente cerebrovascular cuando se encontraba en la habitación que alquilaba en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac.

Ambos son jóvenes que se dedican a la grabación y difusión de costumbres y tradiciones de la región Apurímac en sus redes sociales.