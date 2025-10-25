Apurímac: madre pide ayuda para que joven enfermera gravemente herida sea trasladada al hospital de Lima

Miriam Coronado se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda debido a que su hija, Angie Milagros Coronado (25) -quien se encuentra en el Área de Trauma Shock del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay- necesita ser trasladada a un establecimiento de mayor complejidad en Lima.

El pasado miércoles, 22 de octubre, la joven retornaba junto con tres desde la ciudad de Abancay hasta Andahuaylas, cuando el automóvil en el que se desplazaban sufrió un accidente de tránsito.

El conductor falleció, mientras que Angie y sus compañeros, gravemente heridos, fueron derivados al citado hospital de Abancay.

“Ella retornaba de la ciudad de Abancay hacia la ciudad de Andahuaylas, junto a tres compañeros, los cuales también son bachilleres de enfermería, después de hacer sus trámites correspondientes para su titulación en la Universidad Tecnológica de los Andes”, afirmó la hermana de Angie.