menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Apurímac: madre pide ayuda para que joven enfermera gravemente herida sea trasladada al hospital de Lima

Rotafono de RPP | El pasado miércoles, 22 de octubre, la joven retornaba desde la ciudad de Abancay hasta Andahuaylas, cuando el automóvil en el que se desplazaba sufrió un accidente.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Angie tiene múltiples fracturas en el rostro y una grave contusión pulmonar bilateral.

Angie tiene múltiples fracturas en el rostro y una grave contusión pulmonar bilateral.

Miriam Coronado se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda debido a que su hija, Angie Milagros Coronado (25) -quien se encuentra en el Área de Trauma Shock del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay- necesita ser trasladada a un establecimiento de mayor complejidad en Lima.

El pasado miércoles, 22 de octubre, la joven retornaba junto con tres desde la ciudad de Abancay hasta Andahuaylas, cuando el automóvil en el que se desplazaban sufrió un accidente de tránsito.

El conductor falleció, mientras que Angie y sus compañeros, gravemente heridos, fueron derivados al citado hospital de Abancay.

“Ella retornaba de la ciudad de Abancay hacia la ciudad de Andahuaylas, junto a tres compañeros, los cuales también son bachilleres de enfermería, después de hacer sus trámites correspondientes para su titulación en la Universidad Tecnológica de los Andes”, afirmó la hermana de Angie. 

Te recomendamos
Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

 Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

Angie tiene múltiples fracturas en el rostro y una grave contusión pulmonar bilateral.

La joven necesita ser trasladada de inmediato a un hospital de mayor complejidad en Lima, pues -según Miriam Coronado- desde el pasado jueves, 23 de octubre, los médicos hicieron la referencia, pero aún no es atendida.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital accidente referencia Rotafono Apurímac
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

 Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

 Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

 Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot