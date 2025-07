Arequipa: adulto mayor pide ayuda para operarse de la rodilla en el Hospital Goyeneche

Juan Salazar es un adulto mayor que se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que necesita operarse en la rodilla izquierda lo antes posible en el Hospital Goyeneche, ubicado en la ciudad de Arequipa. Él está en la lista de espera, pero no puede avanzar porque no hay prótesis en dicho establecimiento de salud.

El señor de 64 años dijo que fue operado de la rodilla derecha el año pasado, ya que presenta desgaste de cartílago y artrosis severa. Recientemente tuvo una cita y le dijeron que su otra rodilla también se encontraba mal; por lo que, debía someterse a una intervención quirúrgica cuanto antes.

El problema es que si no obtiene esta prótesis no puede hacerlo y comentó que desde hace cinco meses el hospital no compra este dispositivo, el cual sustituye de forma artificial una parte del cuerpo. Asimismo, indicó que el Seguro Integral de Salud (SIS) ha dejado de dar dinero y, por ello, no pueden adquirir estos productos.