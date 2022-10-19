Arequipa: alumnos tienen que cruzar sobre el paso de la torrentera Chullo tras la demolición del puente Concordia [VIDEO]

Álvaro Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que varios estudiantes tienen que cruzar por un camino improvisado sobre el paso de la torrentera Chullo, situado en el distrito de Yanahuara para llegar al colegio Lord Byron, en Arequipa, luego de que el puente La Concordia sea demolido.
El poblador afirmó que los niños ponen en riesgo su vida para llegar a su escuela, pues hay una fuerte corriente de la torrentera Chullo. Asimismo, señaló que los padres de familia tienen que usar botas para acompañar a sus niños y cargarlos en sus espaldas, para que los menores no mojen sus uniformes.
“Este puente fue derribado por las últimas lluvias del mes de febrero, por la torrenteras del Chullo, al costado colegio Lord Byron, han llevado un puente provisional que se encuentra tirado encima frente la colegio y no hay ninguna acción de la Municipalidad de Yanahuara”, afirmó Álvaro Tello.
El hombre hizo un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Yanahuara para colocar una estructura adecuada para que estudiantes y padres de familia puedan llegar seguros a su colegio, ya que temen de un posible incremento del caudal a causa de posibles fuertes lluvias en los próximos días.
Después de la demolición del puente Concordia a cusa de la obstaculización del lodo y agua de la quebrada Chullo el pasado 13 de marzo, el Gobierno Regional de Arequipa afirmó que gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se obtuvo un puente Bailey, cuya estructura ya se encontraba en el sector para que se pueda instalar.
Sin embargo, el poblador Alvaro Tello afirmó que al no tener instalado un puente provisional los niños arriesgan sus vidas cruzando este camino improvisado.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.