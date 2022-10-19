Arequipa: alumnos tienen que cruzar sobre el paso de la torrentera Chullo tras la demolición del puente Concordia [VIDEO]

Álvaro Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que varios estudiantes tienen que cruzar por un camino improvisado sobre el paso de la torrentera Chullo, situado en el distrito de Yanahuara para llegar al colegio Lord Byron, en Arequipa, luego de que el puente La Concordia sea demolido.

El poblador afirmó que los niños ponen en riesgo su vida para llegar a su escuela, pues hay una fuerte corriente de la torrentera Chullo. Asimismo, señaló que los padres de familia tienen que usar botas para acompañar a sus niños y cargarlos en sus espaldas, para que los menores no mojen sus uniformes.

“Este puente fue derribado por las últimas lluvias del mes de febrero, por la torrenteras del Chullo, al costado colegio Lord Byron, han llevado un puente provisional que se encuentra tirado encima frente la colegio y no hay ninguna acción de la Municipalidad de Yanahuara”, afirmó Álvaro Tello.