Arequipa: asegurados realizan largas filas para conseguir citas en el Hospital de Yanahuara de EsSalud

Percy Quintanilla se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar las largas filas que hacen los asegurados en el Hospital EsSalud Yanahuara, en la región Arequipa.

El ciudadano afirmó que hay adultos mayores esperando y caminando a paso lento mientras avanza la atención en el centro de salud.



Percy llegó desde las cinco de la mañana, al centro médico, para sacar una cita en la especialidad de cardiología, sin embargo, con el pasar de los minutos, llegaron más asegurados lo que formó una fila bastante grande.



Según narró Percy, diversos adultos mayores esperaban parados para que avance la fila debido a que no habían suficientes asientos en el centro de salud para tanto aforo de personas.