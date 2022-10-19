menu
Arequipa: asegurados realizan largas filas para conseguir citas en el Hospital de Yanahuara de EsSalud

Rotafono de RPP | Algunos pacientes mostraron su indignación debido a que no sabían si llegarían a conseguir citas ante la gran cantidad de personas en el establecimiento de salud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Un ciudadano narró la presencia de adultos mayores esperando, en su mayoría, de pie para agendar una cita.

Percy Quintanilla se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar las largas filas que hacen los asegurados en el Hospital EsSalud Yanahuara, en la región Arequipa.

El ciudadano afirmó que hay adultos mayores esperando y caminando a paso lento mientras avanza la atención en el centro de salud. 

Percy llegó desde las cinco de la mañana, al centro médico, para sacar una cita en la especialidad de cardiología, sin embargo, con el pasar de los minutos, llegaron más asegurados lo que formó una fila bastante grande.

Según narró Percy, diversos adultos mayores esperaban parados para que avance la fila debido a que no habían suficientes asientos en el centro de salud para tanto aforo de personas. 

Otra oyente también suscribió que las filas eran muy largas y expresó su indignación debido a que no sabía si no iba a conseguir cita para traumatología.

Percy Quintanilla espera que las autoridades de salud puedan mejorar el sistema de solicitud de citas pues afirmó que estas solicitudes se tramitan solo los lunes,  que los más afectados son los adultos mayores.

“Que mejoren la atención al asegurado, no es posible que se les tenga a personas de tercera edad, haciendo largas filas para sacar una cita (...) el sistema de salud es muy deficiente”, expresó Percy. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

