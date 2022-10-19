menu
Copyright © 2023

Arequipa: denuncian desabastecimiento de pastillas para tratar el cáncer

Rotafono de RPP | Paciente oncológica de 48 años no tiene acceso al medicamento Erlotinib para tratar su enfermedad en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud.
| | Laura Urbina Saldaña

"Necesitamos una caja al menos, ante el desabastecimiento del medicamento en Arequipa”, expresó el hijo de la paciente con cáncer. | Fuente: Rotafono

Desde Arequipa, Diego Reinoso Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que hay desabastecimiento del medicamento Erlotinib en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud, donde su madre Giuliana Flores Espinoza, de 48 años, sigue su tratamiento contra el cáncer pulmonar.  

“En Arequipa el medicamento Erlotinib, que es empleado para pacientes con diagnóstico de cáncer, sobre todo en estadios en los que el cáncer ya lamentablemente no responde a quimioterapias o radioterapias, está desabastecido completamente. Es el caso de mi mamá, ella es una paciente oncológica que tiene el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar tipo 3C”, reportó.

Diego expresó su preocupación ya que su madre tiene el medicamento para algunos días y recién el viernes, personal de EsSalud ingresará la orden de compra, según dijo. 

“Nosotros solo tenemos tres tabletas para su tratamiento y hasta el momento no tenemos mayores alcances de salud porque entendemos que todavía no hay una orden de compra girada para que se ingrese el medicamento y cuántos días pueda tardar su ingreso a almacenes de salud de la red asistencial de Arequipa”, manifestó.

Indicó que EsSalud no ha comprado el medicamento por cuestiones presupuestales, según le han comunicado, por lo que hace un llamado desesperado para que se agilice la compra del fármaco.

“Necesitamos una caja al menos, ante el desabastecimiento del medicamento en Arequipa”, afirmó. 

Sepa más:
Desabastecimiento de pastillas Faltan pastillas contra el cáncer Rotafono Arequipa EsSalud Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo Erlotinib
