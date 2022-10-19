Arequipa: mujer de 96 años con fracturas en la cadera y fémur pide ayuda para ser operada

Zoraida Urízar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda por su madre Betty Isabel Espinoza de Urizar, de 96 años, quien no puede ser operada de una fractura en la cadera y en el fémur debido a que el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud, en la región Arequipa, no cuenta con materiales quirúrgicos.



El pasado domingo, la señora Betty sufrió una caída en su vivienda y fue trasladada rápidamente al centro de salud de emergencia, donde después de diversos exámenes, los doctores indicaron que la mujer necesitaba una operación, la cual fue programada para el viernes 16 de enero y llegado el día, los especialistas de salud comunicaron que la intervención fue postergada debido a la falta de materiales médicos.

“Cerca de las cuatro de la tarde nos sorprende un doctor comentando muy molesto que en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo no hay material para operar a mi madre, indica que faltan corrugados y tubos descartables para anestesiarla. Señala que no se realizará esta operación y que han sido suspendidas las intervenciones en 11 salas de todo el hospital por falta de material de vástagos”, relató Zoraida.

Luego le informaron que hoy le iban a operar, pero esta mañana fue suspendida por el mismo motivo hasta nuevo aviso. La hija de la paciente dijo que ella ha querido comprar el material faltante, pero no se les ha permitido, por lo que temen que la salud de la adulta mayor empeore de no ser operada cuanto antes.



Familiares de la adulta mayor piden que EsSalud compre los materiales quirúrgicos faltantes para no perjudicar a los pacientes que esperan mejorar su salud con las operaciones.