Arequipa: pobladores piden reparación de tubería de agua y asfaltado de pistas

Ronald Rodrigo Huayhua Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la reparación de tubería de agua potable y el asfaltado de pista de la calle Rosaspata, en Villa Alegre, distrito de Alto Selva Alegre, en la región Arequipa.



Ronald cuenta que, desde el pasado domingo 22 de febrero, se rompió una tubería en la calle Rosaspata y trató de comunicarse con la empresa Sedapar, pero hasta el momento no ha tenido respuestas.



“Esa tubería del agua que está saliendo, se ha roto desde el pasado domingo y hasta el día de hoy no se ha aproximado Sedapar, ni el municipio, ni nada y en toda la avenida acá no se puede transitar. Es un peligro para las personas mayores, para los niños y para las personas que pasan por esa calle”, afirmó Ronald Huayhua.

