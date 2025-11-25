menu
Servicios públicos

Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

Rotafono de RPP | Las autoridades correspondientes hicieron zanjas en estas vías principales de la provincia de Castilla, en la región Arequipa y provocaron accidentes y tampoco hay alumbrado público.
| | Victor Pacheco
Estas zanjas están descubiertas desde hace varios días
Estas zanjas están descubiertas desde hace varios días | Fuente: Rotafono

Los vecinos que viven en el distrito de Aplao, situado en la provincia de Castilla, en la región Arequipa se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que están ejecutandose obras a lo largo de toda esta zona, las cuales se han convertido en un peligro para los habitantes del lugar.

Una ciudadana que vive ahí sostuvo que en las cuadras 1, 2 y 3 del asentamiento humano Naciones Unidas del anexo Cosos han hecho unas zanjas, tanto a los costados de la vía como en el medio. Esto ha cortado prácticamente todo el tránsito de carros y peatones, quienes son los más perjudicados.

El problema es que toda la zona está llena de tierras y piedras, y estas zanjas han producido accidentes, pues son grandes y no hay ningún aviso al respecto. Por esta razón, las personas que viven por ahí exigen que haya por lo menos un cerco con advertencias para que nadie corra algún riesgo.

Varias zonas de la provincia de Castilla están en este estado
Varias zonas de la provincia de Castilla están en este estado | Fuente: Rotafono

Vecinos exigen que llenen las zanjas para evitar accidentes

La vecina relató que el alcalde de la provincia de Castilla "empezó una obra de asfaltado con la zanja abierta", lo cual provocó que niños y adultos se caigan. No obstante, el problema es que estas obras se han paralizado y los vecinos no saben cuándo las terminarán. "Se tiran la pelota, no saben a quién corresponde", añadió.

Lo que las familias perjudicadas quieren es que la municipalidad encargada o entidad responsable complete los trabajos o, por lo menos, que cierran las zanjas, para que no haya más accidente y vidas que lamentar. Estas vías son principales y por eso hicieron esta clase de obras. Además, reveló que tampoco hay alumbrado público.

"Obra de Cosos abandonada, zanjas enormes en toda la calle, riesgo latente de caída de niños que pasan por esa calle hacia la avenida para salir al colegio", sostuvo uno de los ciudadanos afectos sobre esta problemática y piden que la comuna envíe maquinaria para que cubran los enormes huecos lo más rápido posible.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
zanjas obras abandonadas Arequipa alumbrado publico rotafono
