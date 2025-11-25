Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

Los vecinos que viven en el distrito de Aplao, situado en la provincia de Castilla, en la región Arequipa se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que están ejecutandose obras a lo largo de toda esta zona, las cuales se han convertido en un peligro para los habitantes del lugar.

Una ciudadana que vive ahí sostuvo que en las cuadras 1, 2 y 3 del asentamiento humano Naciones Unidas del anexo Cosos han hecho unas zanjas, tanto a los costados de la vía como en el medio. Esto ha cortado prácticamente todo el tránsito de carros y peatones, quienes son los más perjudicados.

El problema es que toda la zona está llena de tierras y piedras, y estas zanjas han producido accidentes, pues son grandes y no hay ningún aviso al respecto. Por esta razón, las personas que viven por ahí exigen que haya por lo menos un cerco con advertencias para que nadie corra algún riesgo.