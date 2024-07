Arequipa: vecina denuncia que recibe agua potable de color oscura desde hace 24 horas

Zelmira Miranda Vargas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la aparición de agua potable de color turbia que reciben desde ayer en sus casas ubicadas en la calle Manco Cápac, en el distrito de Yanahuara, en la región Arequipa. La vecina expresó su temor a que su salud se afecte debido a la estado de este recurso hídrico.



El domingo 28 de julio al promediar las 5 de la mañana, la vecina de Zelmira Miranda se dio cuenta de que se había ido el agua en su casa. Sin embargo, pensó que con el pasar de las horas, el servicio se normalizaría. Un día después, el agua volvió a su domicilio pero de un color bastante oscuro.



Zelmira Miranda contó que sus vecinos también presentan el mismo problema. La residente comentó que ha llamado reiteradas veces a la empresa Sedapar para que den una solución, pero no ha tenido éxito en las respuestas.



“Hemos llamado a Sedapar y no nos hacen caso de mandar cisternas, acabo de abrir el agua del caño y está saliendo super negra. Por favor, que Sedapar nos mande cisternas de agua potable y para los baños”, solicitó Selmira.



Los vecinos de la calle Manco Cápac esperan que la situación pueda mejorar cuanto antes debido a que temen por la salud de sus familias. Asimismo piden que alguna entidad pueda proporcionarles cisternas con agua porque no pudieron reservar agua debido a que se registró un corte intempestivo.