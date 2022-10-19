Ate: adulta mayor con bulto en el seno denuncia que no consigue cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Elizabeth Medina se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su madre y conseguir una cita en la especialidad de ginecología en el Hospital de Lima Este-Vitarte, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito de Ate; debido a que tiene un bulto en el seno izquierdo y le han realizado diversos exámenes que tienen que ser leídos e interpretados por un médico.

Elizabeth Medina cuenta que su madre, Bertha López Reyes (79), detectó hace cuatro meses un pequeño bulto en el seno y, con el pasar de los días, el dolor se fue intensificando. Elizabeth comenta que el especialista le dio la orden de realizarse una biopsia, la cual fue hecha hace 15 días. Sin embargo, cuando ambas fueron a buscar cita en la especialidad de ginecología, le indicaron que no había cupos.

“No hay ginecólogos ahora, nos dicen que han renunciado cuatro ginecólogos. No hay cita para nada, porque dicen que no les pagan y, por eso, han renunciado. A mi mamá, que es una persona de 79 años, le han hecho una biopsia hace 15 días y tenemos que sacar cita, y no hay”, afirmó Elizabeth.